St. Andrä Wördern (ots) -Solarstrom erfreut sich bei Hauseigentümern großer Beliebtheit, insbesondere die Zahl derjenigen Menschen, die selbst eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach installieren lassen möchten, nimmt ständig zu. Je mehr Anbieter auf diesen erfolgreichen Zug aufspringen, desto größer wird jedoch auch das Risiko für schwarze Schafe. Dabei gehen von einer unsachgemäßen Installation große Gefahren aus, die von teuren Reparaturen bis hin zu Bränden reichen.Um dieses Szenario zu vermeiden, sollten Hausbesitzer große Sorgfalt bei der Entscheidung für einen Photovoltaikanlagen-Anbieter walten lassen. Wer diverse Qualitätsmerkmale aus der Branche kennt und berücksichtigt, reduziert dadurch das Risiko für Mängel bei der Installation der PV-Anlage um ein Vielfaches. Nachfolgend erfahren Sie daher 5 Merkmale, wodurch sich seriöse Photovoltaikanlagen-Anbieter auszeichnen.1. Planung der PV-Anlage vor OrtDie Installation einer Photovoltaikanlage ist ein komplexer Vorgang, der zahlreiche vorstatische Berechnungen beinhaltet. Diese können nur dann zuverlässig durchgeführt werden, wenn sich das Planungsteam die Gegebenheiten vor Ort persönlich ansieht und das Dach überprüft. Ein seriöses Unternehmen arbeitet deshalb bereits in der Planungsphase direkt am Ort des Geschehens. Vorsicht ist hingegen bei Firmen geboten, die die komplette Planung mit Tools aus der Ferne vornimmt, beispielsweise mithilfe von Google Earth.2. Eigene Montageteams sind vorhandenAuch die Montage der PV-Anlage erfordert Spezialisten. Diese haben nicht nur eine entsprechende Ausbildung durchlaufen, sondern nehmen auch regelmäßig an Schulungen und Zertifizierungen teil. Ein seriöser Anbieter von Photovoltaikanlagen verfügt daher über eigene Montageteams und sorgt dafür, dass diese mithilfe von Fortbildungen stets auf dem aktuellsten Stand bleiben. Durch entsprechende Nachweise kann er die Expertise seiner Mitarbeiter zweifelsfrei belegen. Zunehmend drängen jedoch auch Unternehmen ohne eigene Monteure auf den Markt. Diese beauftragen Subunternehmer mit der Montage der PV-Anlage, über deren Kenntnisse ist jedoch meistens nichts bekannt.3. Einsatz von QualitätsproduktenEine Photovoltaikanlage ist zunächst mit einigen Kosten verbunden. Kunden erwarten zurecht, dass sie im Gegenzug lange von der Sonnenenergie profitieren können. Das hängt jedoch maßgeblich von den verwendeten Produkten ab. Während europäische Hersteller dem Konsumenten hohe Produkt- und Leistungsgarantien gewähren, sind No-Name- und Billigprodukte oft deutlich anfälliger für Verschleiß. Seriöse Photovoltaikanlagen-Unternehmen setzen daher auf Markenprodukte - auch wenn der Preis hierfür etwas höher ausfällt als bei Billig-Anbietern. Nicht umsonst heißt es: "Wer billig kauft, kauft teuer."4. Viele positive KundenbewertungenEin ebenso wichtiges Kriterium, das stets Aufschluss über die Qualität eines Unternehmens gibt, sind die unabhängigen Bewertungen durch andere Kunden in Vergleichsportalen oder Suchmaschinen. Einer Firma, die über viele positive Rezensionen verfügt, ist es gelungen, bereits zahlreiche Kunden von den eigenen Leistungen zu überzeugen. Die Bewertungen sind demnach ein guter Indikator für die Seriosität eines Photovoltaik-Unternehmens.5. Fokus auf SicherheitVon einer unsachgemäß installierten PV-Anlage gehen einige Gefahren aus - deshalb legen seriöse Unternehmen größten Wert auf eine sichere Montage. Eine wichtige Rolle nimmt dabei der Brandschutz ein. Gute Unternehmen arbeiten deshalb mit sogenannten Leistungsoptimierern, die bereits auf steigende Temperaturen innerhalb der Photovoltaikanlage mit einer Abschaltung der PV-Anlage reagieren. So kommt es zu keinem Brand.Geheimer Zusatztipp für KonsumentenSeriöse Unternehmen übergeben ihren Kunden nach Abschluss eines Projekts ein sogenanntes Anlagenbuch, das in Form einer detaillierten Projektmappe zusammengestellt wird. Diese enthält unter anderem eine Fotodokumentation der Photovoltaikanlage, eine vollständige Materialliste, relevante Datenblätter sowie die vorstatische Planung inklusive Montageanleitung. Im Gegensatz dazu fehlt bei minderwertig ausgeführten Installationen häufig eine vorstatische Berechnung, und auch eine sorgfältig erstellte Projektmappe wird dort nicht bereitgestellt. Unseriöse Anbieter erkennt man demnach daran, wenn ein Unternehmen eine solche Mappe gar nicht erst zur Verfügung stellen möchte, auch nicht auf Anfrage.Über Maximilian Wagner:Maximilian Wagner ist Geschäftsführer der Max Wagner Autarkie GmbH und spezialisiert auf die Planung und Errichtung von Photovoltaikanlagen für Privat- und Industriekunden. 