Wien/Graz/Linz/Salzburg/Innsbruck/Klagenfurt (ots) -Der zweite Teil des erfolgreichen Spionage-Dokudramas erscheint im Februar 2025Nach dem erfolgreichen ersten Teil von Spy Capital: Vienna (exklusiv auf Prime Video (https://www.amazon.de/gp/video/detail/B0DH33ZXHN/ref=atv_dp_share_cu_r)) arbeiten die kreativen Köpfe hinter dem preisgekrönten Spionage-Dokudrama bereits an der Fortsetzung. Der zweite Teil, Spy Capital 2 (https://www.youtube.com/watch?v=5hQma8U8yDI), befindet sich derzeit in der Postproduktion und wird voraussichtlich im Februar 2025 in Filmfestivals und auf Streaming-Plattformen erscheinen.Die Geschichte des Films wird erneut von Boris Volodarsky (https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Volodarsky), einem ausgezeichneten Regisseur und renommierten Spionage-Historiker, inszeniert. An seiner Seite steht Produzent Dennis Dewall, der auch bereits beim ersten Teil sowie bei The Vienna Procedure mit Andrei Nekrasov seine Expertise bei Westside Studios eingebracht hat.In Spy Capital 2 werden nicht nur spektakuläre Episoden der Spionage in Wien, sondern auch Geheimdienstoperationen rund um Wirecard illustriert, die bisher nur wenigen bekannt sind. Zu den Highlights des Films gehören exklusive Interviews, darunter eines mit dem mysteriösen Egisto Ott sowie mit Sergey Zhirnov, einem ehemaligen KGB-Agenten und Spionage-Experten, die tiefere Einblicke in die Machenschaften der Geheimdienste geben.Neben den packenden Interviews und aufwendig nachgestellten Szenen von realen Spionage-Ereignissen wird der Film von prominenten Gesichtern aus Film- und TV bereichert. Die bekannte Schauspielerin Silvia Schneider, das Debut des Models Maria Tischenko und die deutsche Profilerin Suzanne Grieger-Langer (https://de.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Grieger-Langer) (Profiler Suzanne) übernehmen in Spy Capital 2 zentrale Rollen, die den historischen Kontext mit Leben und Informationen füllen.Das Dokudrama basiert auf echten Ereignissen und authentischen Geschichten und liefert dem Publikum eine packende Mischung aus Fakten, Intrigen und dramatisch nachgestellten Szenen. Ein Film, der nicht nur Spionage-Fans fesseln wird, sondern auch alle, die sich für die dunklen Kapitel der internationalen Finanzwelt und Geheimdienstaktivitäten interessieren.Der Film wird im Februar 2025 veröffentlicht und ist sowohl für Kinoliebhaber als auch für Streaming-Abonnenten eine Pflichtveranstaltung.Für weitere Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:Kontakt: Producer Dennis Dewall +43 670 7741 865Über Spy Capital: Spy Capital ist eine erfolgreiche Dokudrama-Reihe, die sich mit bedeutenden Spionagefällen und der Welt der Geheimdienste auseinandersetzt. Unter der Regie von Boris Volodarsky, werden hier packende und authentische Geschichten erzählt, die auf wahren Ereignissen und Fakten basieren.Copyright: Westide Studios GmbHText und Bildmaterial sind Eigentum von Westside Studios GmbH - https://www.spycapitalfilm.comTeaser Spy Capital 2: https://www.youtube.com/watch?v=5hQma8U8yDISpy Capital: Vienna | Prime Videohttps://www.amazon.de/gp/video/detail/B0DH33ZXHNSpy Capital: Vienna (2024) Jetzt Ansehen (https://www.amazon.de/gp/video/detail/B0DH33ZXHN)Pressekontakt:Dennis DewallOriginal-Content von: Westside Studios GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177801/5932169