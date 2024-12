© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

Ford steht vor einem schwierigen Jahr: Jefferies warnt vor Kurssturz und nennt Lagerprobleme, Europa-Rückzug und schwache Bilanz als größte Risiken für Anleger.Das neue Jahr könnte für Ford Motor weitere Verluste bringen, wie eine aktuelle Analyse von Jefferies zeigt. Die Investmentbank hat die Aktie des Automobilherstellers von "Hold" auf "Underperform" herabgestuft und das Kursziel um 3 US-Dollar auf 9 US-Dollar gesenkt. Das impliziert ein weiteres Abwärtspotenzial von mehr als 13 Prozent. Die Aktie von Ford hat in diesem Jahr bereits fast 15 Prozent an Wert verloren, davon 5 Prozent in den letzten vier Wochen. Sorgen um Bestandsüberschüsse und schwierigen Jahresstart 2025 Laut Analyst …