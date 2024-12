Die Soilytix GmbH, ein führender Innovator im Bereich der Bodenmikrobiomanalytik, stellt Ergebnisse vor, die kürzlich in Science of the Total Environment veröffentlicht wurden. Die Forschung mit dem Titel "Lokale mikrobiologische Ertrags-Signaturen übertragen sich weitgehend auf globale Unterschiede im Pflanzenwachstum" zeigt, wie maschinelles Lernen, angewandt auf Bodenmikrobiom-Daten, Ernteertragsvorhersagen im globalen Maßstab unterstützen kann.

Die Studie verdeutlicht das Potenzial von hochaufgelösten Mikrobiom-Daten und künstlicher Intelligenz, um zentrale landwirtschaftliche Herausforderungen wie Ernteprognosen zu bewältigen. In einem Maisfeld in Deutschland entwickelten Forscher von Soilytix ein maschinelles Lernmodell, das etwa 65 der lokalen Maisertragsvariabilität vorhersagen konnte. Bemerkenswert ist, dass dasselbe Modell bei Tests mit globalen Datensätzen eine Vorhersagekraft für Pflanzenwachstumsmetriken in unterschiedlichen Regionen zeigte, darunter auch Nord- und Südamerika sowie Asien.

Wichtige Erkenntnisse:

Bodenmikrobiome bieten robuste und skalierbare Vorhersagen für Ernteerträge über lokale Kontexte hinaus.

Ein maschinelles Lernmodell mit 26 Bodenbakterien-Gattungen sagt bis zu 37 der globalen Vegetationsvariabilität voraus.

Gattungen wie Hyphomicrobium, Luedemannella und Reyranella erwiesen sich als Schlüsselindikatoren für die Pflanzenproduktivität und zeigten weltweit konsistente Zusammenhänge mit dem Pflanzenwachstum.

Diese innovative Forschung unterstreicht nicht nur die Rolle der Bodenmikrobiome für die nachhaltige Landwirtschaft, sondern zeigt auch das Potenzial der Nutzung von Datenwissenschaft zur Optimierung der landwirtschaftlichen Produktivität und des Ressourcenmanagements weltweit.

Zitat des leitenden Forschers:

"Unsere Ergebnisse zeigen einen global konservierten Satz an Bodenbakterien, der möglicherweise nützlich ist, um Pflanzenwachstum auf unterschiedlichen Standorten vorherzusagen", sagte Dr. Matthias Schaks, leitender Forscher bei Soilytix. "Diese Arbeit ebnet den Weg für eine Zukunft, in der KI und Mikrobiom-Daten die Landwirtschaft transformieren könnten."

Kommentar von Soilytix-CEO Bruno Steinkraus:

"Diese Studie stellt einen wichtigen Schritt für den Agrarsektor dar", sagte Dr. Bruno Steinkraus, CEO von Soilytix. "Bei Soilytix haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Landwirte, Landmanager sowie Anbieter landwirtschaftlicher Betriebsmittel mit innovativen Werkzeugen auszustatten, die nicht nur die Ernteerträge steigern, sondern auch die Nachhaltigkeit fördern. Unsere Forschung bekräftigt die lebenswichtige Verbindung zwischen dem Bodenmikrobiom und der globalen Nahrungsmittelproduktion."

Über Soilytix:

Die Soilytix GmbH gestaltet die Zukunft der Bodenanalyse durch den Einsatz modernster DNA-Sequenzierung und maschineller Lerntechnologien. Mit Sitz in Hamburg unterstützt Soilytix die Landwirtschaftsbranche mit umsetzbaren Erkenntnissen, die Ernteerträge optimieren und nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken weltweit fördern.

Zugang zur Studie:

Weitere Details finden Sie in der vollständigen Studie, die online bei Science of the Total Environment verfügbar ist.

