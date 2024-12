Eliasbrunn-Remptendorf (ots) -Die Reisch GmbH (https://reisch-fahrzeugbau.de/), Spezialist im Nutzfahrzeugbau, hat sich neu aufgestellt. Das Unternehmen hat seinen Sitz im thüringischen Eliasbrunn-Remptendorf, wo auch die Endmontage und Lackierung der modernen Sattelauflieger erfolgt. Die Ersatzteilversorgung und der zuständige Kundendienst von Thüringen aus gehören ebenfalls zum Angebot. Sie sichern Kontinuität für bestehende und neue Kunden. Reisch gehört seit 2024 zur europaweit agierenden Benalu-Legras-Gruppe, einem der führenden europäischen Hersteller von Trailern.Modernisierte Produktpalette - Fokus auf SattelaufliegerDas optimierte Produktportfolio von Reisch umfasst hochwertige Sattelauflieger wie alubox-R, steelpipe-R, iso-R sowie volume-R. Weitere Innovationen sind in Planung, unter anderem Fahrzeuge mit beweglichem Boden, die das Sortiment ergänzen werden."Reisch steht seit jeher für Qualität und Zuverlässigkeit. Unser Ziel ist es, diese Werte zu bewahren und gleichzeitig die Premiummarke Reisch auf ein neues Niveau zu heben", so Artur Neubauer, Geschäftsführer der Reisch GmbH. "Die positive Resonanz auf der diesjährigen IAA Transportation hat gezeigt, wie stark die Marke bei Käufern und Händlern verankert ist. Dieses Potenzial wollen wir nun mit einer modernisierten Produktpalette einem breiteren Kundenkreis zugänglich machen."Als Teil der Benalu-Legras-Gruppe stärker als zuvorBei diesem Plan hilft, dass die Reisch GmbH inzwischen zur Benalu-Legras-Gruppe gehört. Zu ihr zählen auch die französischen Marken Benalu, Legras, Bennes Marrel, Maisonneuve sowie Mega aus Polen. Daraus ergibt sich ein großes Entwicklungs- und Geschäftspotenzial mit Synergien in Einkauf, Produktion und Vertrieb auf dem deutschen und europäischen Markt.Artur Neubauer: "Reisch verbindet das eigene, seit den 1950er Jahren gewachsene Know-how mit dem technologischen Qualitätsanspruch von heute. Langjährige Erfahrung mit modernen Technologien, die Kenntnis und Umsetzung individueller Kundenbedürfnisse sowie starke und leistungsfähige Geschäftspartner werden auch in Zukunft die Entwicklung neuer Fahrzeuge und maßgeschneiderter Lösungen ermöglichen. Damit werden wir unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem deutschen und europäischen Markt stärken."Über die Reisch GmbHReisch ist Spezialist für den Bau von Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeugen unter eigener Marke. Hauptsitz des Unternehmens ist das Eliasbrunn-Remptendorf in Thüringen, wo auch die Endmontage und Lackierung der Sattelauflieger erfolgt. Gegründet wurde das Unternehmen 1951. Im Jahr 2024 wurde die Marke Reisch in das Portfolio der Benalu-Legras-Gruppe aufgenommen. Die Benalu-Legras-Gruppe besteht aus den Marken Benalu, Bennes Marrel, Legras, Maisonneuve, Mega und Reisch. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Aluminium- und Stahlsattelauflieger und macht sie zu einem führenden Anbieter in Europa. Die Produktpalette ist breit gefächert und umfasst unter anderem Schubböden, Tankwagen und Kipper.Pressekontakt:Uwe SchmidtIndustrie-Contact AGuwe.schmidt@industrie-contact.comTel: +49 179 399 57 71Original-Content von: Reisch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177800/5932203