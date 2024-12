DJ EUREX/Bund-Future vor Ifo-Index leichter

DOW JONES--Der Bund-Future tendiert vor dem Ifo-Index am Dienstag im Verlauf leichter. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 18 Ticks auf 134,56 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,78 Prozent und das Tagestief bei 134,5 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.663 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um 10 Ticks auf 118,26 Prozent. Für die Marktstrategen der Helaba mahnen die durchwachsenen Indikationen der Einkaufsmanager-Indizes am Vortag zur Vorsicht auch in Bezug auf das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland, der Index wird mit 85,5 etwas leichter erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2024 02:53 ET (07:53 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.