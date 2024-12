Berlin (ots) -Das "medium magazin" zeichnet Peter Kloeppel bei der Wahl zu den "Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2024" für sein Lebenswerk aus. Der 66-jährige hat als Chefredakteur, Anchorman von "RTL aktuell" und Gründer der RTL-Journalistenschule der Jury zufolge "Maßstäbe für Qualitätsjournalismus im Privatfernsehen gesetzt". Alle weiteren Ergebnisse der Wahl werden am 18. Dezember veröffentlicht.In der Jury-Begründung zur Auszeichnung für Peter Kloeppel heißt es:"Mit 32 erster USA-Korrespondent bei RTL, mit Mitte 40 Chefredakteur und bis zum Sommer 2024 Chefmoderator von "RTL aktuell": Peter Kloeppel hat vorgemacht, wie professioneller, seriöser Journalismus auch in einem kommerziellen Boulevard-Sender die Zuschauer:innen erreichen kann. Das ist keine Kleinigkeit im Privatfernsehen mit seinen kommerziellen Bedingungen. Peter Kloeppels Arbeit ist bis heute geprägt von einer bemerkenswerten Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu vermitteln und dabei stets die Interessen der Zuschauer im Blick zu behalten. Seine Berichte und Moderationen zeugen zugleich von einem tiefen Verständnis für journalistische Verantwortung, die die Sache vor die eigene Eitelkeit stellt. Einst selbst an der Nannen-Schule ausgebildet, engagierte er sich später als Gründer und erster Direktor der RTL-Journalistenschule für profunde journalistische Ausbildungswege im Privatfernsehen. So ist Kloeppel zum Vorbild für viele junge Journalist:innen geworden - als Förderer und Forderer, auch in Bezug auf journalistische Standards in Sachen Ethik und Integrität. In seinen rund 40 Marathon-Jahren im Newsgeschäft hat Peter Kloeppel Maßstäbe für Qualitätsjournalismus im Privatfernsehen gesetzt."In der Kategorie Lebenswerk der "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" wurden in den Vorjahren unter anderem Günter Wallraff, Bettina Gaus, Gisela Friedrichsen und Claus Kleber ausgezeichnet.Alle Ergebnisse der Wahl zu den "Journalistinnen & Journalisten des Jahres 2024" werden in Ausgabe 06/24 von "medium magazin" veröffentlicht. Die Ausgabe ist ab dem am 18. Dezember 2024 im Oberauer-Shop (https://shop.oberauer.com/medien/medium-magazin/) und auf mediummagazin.de erhältlich.Der undotierte Preis "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" (JdJ) wird seit 2004 von einer Jury der Fachzeitschrift "medium magazin" in elf Kategorien verliehen. Informationen zum Wahlverfahren und der Zusammensetzung der Jury: mediummagazin.de/jdj-wahlprozedere/.Pressekontakt:Frederik von Castell, Chefredakteur "medium magazin"redaktion@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66148/5932219