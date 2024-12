DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILANNINGTON FDG 17/25 MTN XS1645518496 18.12.2024 HZE/EOTANNINGTON FDG 17/29 MTN XS1645518652 18.12.2024 HZE/EOTANNINGTON FDG 17/34 MTN XS1645518736 18.12.2024 HZE/EOTANNINGTON FDG 17/47 MTN XS1645518819 18.12.2024 HZE/EOTANNINGT. FDG 21/32 MTN XS2393618389 18.12.2024 HZE/EOTANNINGTON FDG 21/51 MTN XS2393618462 18.12.2024 HZE/EOTANNINGT. FDG 22/33 MTN XS2513869862 18.12.2024 HZE/EOT