Freiburg (ots) -Nach 13 Jahren Krieg und dem Sturz des Regimes in Syrien sind die Hoffnungen vieler Menschen auf ein besseres Leben in der Zukunft groß. Ganz aktuell sieht sich die syrische Bevölkerung jedoch einer humanitären Katastrophe ausgesetzt. Sieben Million Menschen sind im Land auf der Flucht, 90 Prozent der Menschen leben in bitterer Armut und 15 Millionen sind auf Unterstützung angewiesen. Caritas international, das Hilfswerk der deutschen Caritas, hat mit ihren langjährigen Partnern deshalb landesweit in den am stärksten betroffenen Regionen wie Aleppo, Hassakeh, Homs, Idlib und Damaskus unmittelbar nach dem Ende der Kämpfe die lebensrettende Nothilfe wieder aufgenommen: Lebensmittel, Hygieneartikel, warme Kleidung und Medikamente erreichen die Menschen, die in größter Not bei Temperaturen um 0 Grad Celsius ausharren. Insgesamt 37.000 Frauen, Kinder und Männer kommt diese laufende Caritas-Hilfe zugute."Dank der unerschütterlichen Stärke und Solidarität unserer Caritas-Partner in Syrien können wir aktuell ganz direkt dort helfen, wo unmittelbare Not herrscht", so Oliver Müller, Leiter von Caritas international. Nun sei aber auch der Zeitpunkt gekommen, mit gezielten Projekten die kritische Infrastruktur im Land wiederaufzubauen, um den Menschen eine Perspektive zu eröffnen. "Zerstörte Wohnungen müssen dringend repariert, Gemeinschaftszentren aufgebaut sowie Trinkwasser- und Stromversorgung gesichert werden", so Müller.Besonders im Fokus der Caritas-Arbeit stehen Kinder und Jugendliche. Millionen von ihnen sind in den Jahren des Krieges ohne Bildung aufgewachsen. In Idlib kümmern sich Caritas-Partner um unbegleitete Minderjährige, in Homs erhalten Kinder mit intellektuellen Beeinträchtigungen Zugang zu Bildung und Therapieangeboten. Mit Nachhilfekursen und psychosozialer Begleitung hilft Caritas zudem jungen Menschen, verlorene Schuljahre aufzuholen und neue Perspektiven zu entwickeln. "Bildung gibt Hoffnung und die Chance auf eine bessere Zukunft - für jedes syrische Kind", so Caritas international-Leiter Oliver Müller.Caritas international hilft den Menschen in Syrien seit dem Kriegsbeginn am 15. März 2011. Mit den aktuell laufenden Hilfsprojekten werden 37.000 Menschen unterstützt.Oliver Müller, Leiter von Caritas international, steht für Interviews zur Verfügung.Caritas international bittet um Spenden mit dem Stichwort:Nothilfe in SyrienCaritas internationalIBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33XXXSozialBankwww.caritas-international.deCaritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dariush Ghobad (verantwortlich -293), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/5932227