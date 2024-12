Bonn (www.anleihencheck.de) - Das wichtigste Ereignis in dieser Woche in den USA dürfte die FOMC-Sitzung (17./18. Dezember) sein, so die Analysten von Postbank Research.Die in der vergangenen Woche veröffentlichten VPI-Zahlen für November hätten den Konsenserwartungen entsprochen. Die Gesamtinflation sei leicht angestiegen (2,7% gegenüber Vorjahr, nach 2,6% im Oktober) und die Kerninflation sei mit 3,3% gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben. Der Anstieg der Wohnkosten scheine sich jedoch zu verlangsamen, was der Fed Spielraum für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte geben dürfte. Damit sollte die Fed Funds Rate bei 4,25%-4,5% liegen. In der Erklärung nach der Sitzung werde wahrscheinlich auf die Steuer- und Handelspolitik eingegangen. ...

