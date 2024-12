Am Montag hat Bitcoin laut Coin Metrics ein neues Allzeithoch von 107.162,64 Dollar erreicht. Trotzdem meldete MicroStrategy einen Zukauf in Milliardenhöhe. Dafür sei es laut Gründer und Executive Chairman Michael Saylor nie zu spät, wie er bei CNBCs "Money Movers" mit einem historischen Vergleich anschaulich machte."Wir werden für immer an der Spitze kaufen, jeder Tag ist ein guter Tag, um Bitcoin zu kaufen", sagte der Gründer von MicroStrategy "Ich hätte Manhattan vor 100, vor 200 und jedes der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...