DJ MÄRKTE EUROPA/DAX vor Ifo- und ZEW-Index etwas leichter

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag etwas leichter in den Handel gestartet. Nach dem erneuten DAX-Rekordhoch in der Vorwoche weitet sich die Konsolidierung zeitlich aus. Die am Vormittag anstehenden Ergebnisse der Ifo- und der ZEW-Befragung dürften ein anhaltend düsteres Bild der deutschen Wirtschaft zeichnen. Angesichts der jüngsten Wirtschaftsentwicklung in Kombination mit der politischen Unsicherheit in Deutschland stellt dies für Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners keine Überraschung dar. Dazu komme, dass auch in den beiden wichtigsten Exportländern für deutsche Produkte, den USA und Frankreich, die wirtschaftspolitische Unsicherheit aktuell hoch sei. Für die Marktstrategen der Helaba mahnen derweil die durchwachsenen Indikationen der Einkaufsmanager-Indizes am Vortag zur Vorsicht auch in Bezug auf das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 20.267 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,3 Prozent tiefer bei 4.932 Zählern.

Notenbanken rücken in den Fokus

Zudem rücken die Notenbanken in den Fokus, die 2024 mit ihren Zinssenkungen die Aufwärtsbewegungen an den Aktienmärkten begleitet haben. Der wichtigste Termin ist die Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa, hier wird mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet. Spannend dürfte nach Einschätzung der Devisenstrategen der Commerzbank werden, wie sich US-Notenbankpräsident Jerome Powell zu den Aussichten äußern wird und wie die neuen Projektionen sowie die Dot Plots ausfallen werden. Möglicherweise muss der Markt seine Zinserwartungen noch einmal etwas anpassen. Entsprechend könnte kurz vor Jahresschluss noch einmal Bewegung in den Dollar kommen. Das Euro notiert am Morgen nahe 1,05 Dollar.

Auch die schwedische Notenbank sollte am Donnerstag die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken. Bestätigen dürften die Leitzinsen dagegen am Donnerstag die Bank of England, die Bank of Japan wie auch die Notenbank von Norwegen. Die Bank of Japan dürfte den Leitzins stabil halten, nachdem zuvor auf eine Anhebung spekuliert worden war. Ende Juli hatte die Anhebung der Leitzinsen in Japan zu einem Börsenbeben geführt, nachdem der starke Yen zur Auflösung von Carry-Trades führte und in der Folge Aktienbestände rund um den Globus verkauft worden waren.

Thyssenkrupp Nucera nach Zahlen im Plus

Die Geschäftszahlen zum vierten Geschäftsquartal 2023/24 von Thyssenkrupp Nucera kommen an der Börse gut an, die Aktie legt um gut 4 Prozent zu. Gegenüber dem Jahresstart hat die Aktie allerdings rund die Hälfte an Wert eingebüßt. Das EBIT rutschte im Schlussquartal von 5 Millionen Euro vor Jahresfrist auf minus 3 Millionen ab, Analysten hatten im Konsens allerdings einen Verlust von 16 Millionen Euro befürchtet. Optimistisch dürfte nach Aussage eines Marktteilnehmers zudem der hohe Auftragsbestand stimmen, Thyssenkrupp Nucera ist mit einem Auftragsbestand von mehr als 1 Milliarde Euro in das Geschäftsjahr 2024/25 gestartet.

Ansonsten liefern Analysten die Impulse für Einzelwerte. Im DAX steigen Airbus um 1,5 Prozent, nachdem die Analysten der Deutschen Bank den Wert auf "Kaufen" hochgestuft haben. Die Kollegen der UBS haben Jenoptik mit "Kaufen" gestartet, die Aktie legt um 4,5 Prozent zu, während die Citi-Analysten nun Jungheinrich (+2,5%) zum Kauf empfehlen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.932,42 -0,3% -14,61 +9,1% Stoxx-50 4.366,11 -0,6% -24,17 +6,7% DAX 20.267,09 -0,2% -46,72 +21,0% MDAX 26.061,23 -0,5% -124,87 -4,0% TecDAX 3.496,58 -0,5% -17,07 +4,8% SDAX 13.871,23 -0,3% -39,01 -0,6% FTSE 8.200,37 -0,7% -61,68 +6,8% CAC 7.325,76 -0,4% -31,32 -2,9% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:07 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0494 -0,2% 1,0500 1,0498 -5,0% EUR/JPY 161,75 -0,2% 161,82 161,96 +3,9% EUR/CHF 0,9415 +0,2% 0,9406 0,9381 +1,5% EUR/GBP 0,8270 -0,2% 0,8274 0,8274 -4,7% USD/JPY 154,11 -0,0% 154,11 154,27 +9,4% GBP/USD 1,2690 +0,1% 1,2690 1,2687 -0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2911 +0,0% 7,2924 7,2937 +2,4% Bitcoin BTC/USD 107.098,40 +1,1% 106.922,15 106.704,10 +146,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,49 70,71 -0,3% -0,22 +0,8% Brent/ICE 73,76 73,91 -0,2% -0,15 -0,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 40,045 39,50 +1,4% +0,55 +2,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.650,04 2.653,93 -0,1% -3,89 +28,5% Silber (Spot) 30,39 30,58 -0,6% -0,18 +27,8% Platin (Spot) 931,28 938,25 -0,7% -6,98 -6,1% Kupfer-Future 4,14 4,14 -0,1% -0,00 +4,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

December 17, 2024 03:28 ET (08:28 GMT)

