Oberhaching (ots) -Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (http://www.rwb-ag.de/) (RWB), der Spezialist für Private Equity im Privatkundensegment, firmiert zum Jahresbeginn 2025 in Munich Private Equity Funds AG um. Ebenso werden die Vertriebsgesellschaft sowie die österreichische Gesellschaft künftig die Marke Munich Private Equity im Namen tragen.Die RWB gehört zur Unternehmensgruppe Munich Private Equity. Beide sind aus der 1999 gegründeten RenditeWertBeteiligungs AG hervorgegangen. Seit einem Vierteljahrhundert bietet die RWB Privatanlegern den Zugang zur Anlageklasse Private Equity im sicherheitsorientierten Dachfondskonzept ab 5.000 Euro sowie ab 50 Euro im monatlichen Ratensparplan an. Mit einem Anlagevolumen von 2,3 Milliarden Euro und über 160.000 Anlageverträgen zählt das Haus zu den erfahrensten Anbietern Europas in diesem Kundensegment."Nach 25 Jahren als RWB gleichen wir unsere Retail-Marke nun an den Auftritt der Unternehmensgruppe an. Damit wollen wir den konsequenten Investmentfokus, für den die Marke Munich Private Equity steht, auch im Namen widerspiegeln", sagt Norman Lemke, Mitgründer und Vorstand der RWB, der diese Position auch nach der Umfirmierung beibehalten wird.Zur Unternehmensgruppe gehört auch die RWB-Schwestergesellschaft Munich Private Equity Partners. Sie legt seit 2014 Fondsportfolios für institutionelle Investoren auf. Die Privatkundenfonds der RWB investieren seither überwiegend über diese institutionellen Dachfondsprogramme. Privatanleger profitieren dabei von einer konservativen Anlagestrategie mit konsequentem Fokus auf das Lower Mid-Market-Segment und investieren dabei parallel mit professionellen Investoren.RWB bereitet sich mit neuem Namen auf internationalen Vertrieb vor"Bisher haben wir die Private-Equity-Dachfonds der RWB erfolgreich in Deutschland und in Österreich vertrieben. Die ELTIF-2.0-Novelle vereinfacht es uns nun, unser Dachfondskonzept EU-weit anzubieten. Das wollen wir perspektivisch angehen. Mit dem Namen Munich Private Equity stellen wir uns dafür bereits jetzt internationaler auf", erklärt Nico Auel, Geschäftsführer der RWB Partners GmbH (Vertriebsgesellschaft der RWB), die zu Jahresbeginn ebenfalls umbenannt wird.Für Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartner ändert sich durch die Umfirmierung nichts. Das gesamte Management, die Belegschaft sowie die Eigentümer und Standorte bleiben bestehen. So werden alle bisherigen Produkte weiterhin professionell von den entsprechenden Spezialisten im Haus gemanagt. Ebenso bleiben alle Ansprechpartner im Kundenservice und in der Vertriebsunterstützung gleich.Bei den beiden aktuell im Vertrieb befindlichen Dachfonds* MPE International 9 und MPE Direct Return 6 wurde die Umbenennung bei der Auflage im Vorfeld berücksichtigt. Sie enthalten bereits die Abkürzung der Marke Munich Private Equity im Namen.*Im gesamten Text werden die Fondsbezeichnungen abgekürzt. Vollständig lauten sie:MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KGMPE Direct Return 6 GmbH & Co. geschlossene Investment-KGÜber die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG:Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (künftig Munich Private Equity Funds AG) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 160.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment.Mehr unter: www.rwb-ag.dePressekontakt:Philipp KlöcknerTel.: 089/6666 94-565E-Mail: philipp.kloeckner@mpe.agBastian RiccardiTel.: 089/6666 94-571bastian.riccardi@mpe.agOriginal-Content von: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122777/5932270