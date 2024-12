Die Brain Biotec-Aktie befindet sich in einem starken Aufwärtstrend und notiert am Dienstag aktuell bei 4,20 €. Seit dem Tief im September bei 1,50 € hat sich der Kurs fast verdreifacht. Was ist hier noch zu erwarten? Monetarisierung der Forschungsergebnisse Bisher waren die Umsätze sehr bescheiden und mit Verlusten verbunden. Dies soll sich zukünftig ändern. Auf dem 5. Kapitalmarkttag am 12. Dezember berichtete das Unternehmen über seine zukünftigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...