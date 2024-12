DJ IMK: Inflation für fast alle Haushaltstypen bei oder unter 2 Prozent

Von Andreas Kißler

DOW JONES--Die Inflationsraten verschiedener Haushaltstypen, die sich nach Einkommen und Personenzahl unterscheiden, lagen im November mit einer Ausnahme bei oder unter 2 Prozent. Das geht aus dem Inflationsmonitor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Der Unterschied zwischen der höchsten und der niedrigsten haushaltsspezifischen Inflationsrate betrug demnach 0,6 Prozentpunkte. Der Warenkorb von Paaren mit Kindern und niedrigen Einkommen verteuerte sich laut IMK um 1,6 Prozent und der von Alleinerziehenden sowie Paaren mit Kindern und jeweils mittleren Einkommen um 1,7 und 1,8 Prozent.

"Die Teuerung ist damit aktuell weitgehend unter Kontrolle", erklärte das Institut. Ein längerfristiger Vergleich, den IMK-Inflationsexpertin Silke Tober in ihrem neuen Bericht anstellt, zeige aber auch die Nachwirkungen der hohen Inflation in den vergangenen Jahren. Insgesamt lagen die Verbraucherpreise im November 2024 demnach um 20,5 Prozent höher als fünf Jahre zuvor. Im Einklang mit der EZB-Zielinflation wären über diesen Zeitraum nur 10,4 Prozent gewesen.

Für die Geldpolitik seien indes die mittlerweile wieder entspannte Preisentwicklung und die normalisierte mittelfristige Perspektive maßgeblich, betonte Tober. "Die Zinssenkung der EZB Mitte Dezember war ein Schritt in die richtige Richtung. Aktuell sind die Zinsen aber noch auf einem Niveau, das die Wirtschaft dämpft, so dass die Zinsen im kommenden Jahr zügig weiter gesenkt werden sollten", so Tober.

December 17, 2024 03:48 ET (08:48 GMT)

