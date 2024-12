XRP wieder am Vormarsch - zuerst Allzeithoch, dann zweistellig?

XRP zeigt sich heute wieder von seiner stärksten Seite. Nach der Rückeroberung des dritten Platzes von Tether legte die Kryptowährung in den letzten 24 Stunden um 8 Prozent zu. Auf Wochensicht beträgt der Zugewinn 16,7 Prozent. Damit handelt XRP nur knapp unter dem 12-Monats-Hoch von 2,71 Dollar - eine deutliche Erholung nach dem Kurseinbruch am 10. Dezember.

Monatschart von XRP, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/xrp/

Analysten sehen bullische Zeichen

Der bekannte Analyst Credible Crypto prognostiziert auf Basis der Elliott-Wellen-Theorie einen "verrückten" Anstieg für XRP. Diese Methode, die auf Marktpsychologie basiert, deutet auf einen möglichen Kursanstieg in Richtung 20 Dollar hin. Laut dem Analysten bietet die derzeitige Kursstruktur ein "unglaubliches und unbestreitbar bullisches Bild".

Seine Einschätzung: Auch wenn es kurzfristig zu einer Korrektur kommen könnte, bleibt das große Bild positiv. XRP könnte unter 2 Dollar Unterstützung testen, bevor der Weg zu einem neuen Allzeithoch frei wird. Ein Anstieg auf 3 Dollar wäre dabei der nächste große Schritt, gefolgt von einer tieferen Korrekturphase.

Technische Analyse und Prognosen

Die technischen Indikatoren der Analyseplattform CoinCodex zeigen ein gemischtes Bild:

Aktueller Preis : 2,59 Dollar

: 2,59 Dollar 14-Tage-RSI : 65,46 (leicht überkauft)

: 65,46 (leicht überkauft) 50-Tage-SMA : 1,31 Dollar

: 1,31 Dollar 200-Tage-SMA : 0,73 Dollar

: 0,73 Dollar Volatilität: 28,52 Prozent

Der Fear & Greed Index steht bei 83 Punkten - ein klares Zeichen für "Extreme Greed". In Kombination mit 57 Prozent grünen Tagen im letzten Monat zeigt sich, dass der Markt derzeit extrem bullisch gestimmt ist.

Technische Daten und Prognose, Quelle: https://coincodex.com/crypto/ripple/price-prediction/

Laut der Plattform Coin Codex könnte XRP bis Mitte Januar jedoch um 20 Prozent fallen und bei etwa 1,97 Dollar notieren. Dennoch bleibt der langfristige Ausblick positiv. Für 2025 wird ein durchschnittlicher Preis von 2,95 Dollar prognostiziert, mit einem möglichen Höchststand von 4,54 Dollar. Besonders der April könnte dabei mit einem Anstieg von 75 Prozent überdurchschnittlich bullisch werden.

Ripple-Stablecoin als Treiber?

Ein möglicher Grund für die jüngste Rallye könnte der angekündigte Stablecoin von Ripple sein, welche heute in den USA Starten wird. Ob und wie stark dies den XRP-Token langfristig beeinflusst, bleibt jedoch abzuwarten.

XRP hat in den letzten Jahren viele Rückschläge erlebt, doch der aktuelle Aufschwung weckt Erinnerungen an frühere Bullruns. Während Analysten von einem möglichen Anstieg auf 20 Dollar sprechen, bleiben kurzfristige Korrekturen nicht ausgeschlossen. Die technische Lage ist bullisch, der Markt extrem optimistisch - der perfekte Nährboden für eine explosive Kursbewegung.

Marktlage Allgemein

Mit dem neuen Allzeithoch von Bitcoin zeigt sich der Kryptomarkt erstaunlich ruhig. Auch wenn die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum nun über die 4000-US-Dollar-Marke gestiegen ist, bleiben extreme Kurssteigerungen wie in den letzten Wochen aus. Definitiv wurde der Bitcoin-Höchststand durch institutionelle Finanzgeber herbeigeführt, was die Daten klar belegen. Denn selbst während der Konsolidierungsphase des Bitcoin- und Ethereum-Preises in den letzten Wochen flossen täglich zig Millionen in die ETFs.

