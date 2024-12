DJ Bund-Emissionsvolumen 2025 bei rund 380 Milliarden Euro

DOW JONES--Der Bund wird im kommenden Jahr Bundeswertpapiere im Gesamtvolumen von voraussichtlich rund 380 Milliarden Euro begeben. Über Auktionen konventioneller Bundeswertpapiere ist dabei eine Mittelaufnahme von 240 Milliarden Euro am Kapitalmarkt vorgesehen, weitere 126 Milliarden sollen am Geldmarkt aufgenommen werden, wie die zuständige Bundesfinanzagentur am Dienstag mitteilte.

Zusätzlich ist die Begebung von Grünen Bundeswertpapieren im Volumen von 13 bis 15 Milliarden Euro geplant. Der Bund wird im Jahr 2025 außerdem zwei Syndikate durchführen, darunter die Platzierung einer neuen konventionellen 30-jährigen Bundesanleihe.

Im einzelnen sind am Kapitalmarkt 16 Begebungen bei zweijährigen Bundesschatzanweisungen im Gesamtvolumen von 70,5 Milliarden Euro geplant. Zunächst wird im Januar die im Dezember 2026 fällig werdende Bundesschatzanweisung um 4,5 Milliarden Euro aufgestockt werden. Es folgen pro Quartal je eine Neuemission mit einem Volumen von jeweils 5 Milliarden Euro, wie es weiter heißt. Drei dieser neuen Papiere mit Fälligkeiten im März, Juni und September 2027 werden im Jahresverlauf jeweils dreimal aufgestockt und erreichen damit ein ausstehendes Volumen zwischen je 17 und 18,5 Milliarden Euro. Die neue Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit im Dezember 2027 wird bis Jahresende 2025 mit zwei Aufstockungen auf ein ausstehendes Volumen von 12,5 Milliarden Euro gebracht.

Für die fünfjährigen Bundesobligationen ist ein Begebungsvolumen von insgesamt 62,5 Milliarden Euro geplant. Die 14 Emissionstermine umfassten die Begebung von zwei neuen Serien, die jeweils sechsmal aufgestockt würden, so die Finanzagentur weiter. Die neue Serie mit Fälligkeit im April 2030 wird bis Jahresende 2025 ein ausstehendes Volumen von 32 Milliarden Euro erreichen, während sich das ausstehende Volumen der neuen Serie mit Fälligkeit im Oktober 2030 auf 30,5 Milliarden Euro belaufen wird.

Bei den Bundesanleihen sind im zehnjährigen Laufzeitsegment insgesamt 15 Emissionen im Gesamtvolumen von 64 Milliarden Euro vorgesehen. Dabei werden zwei neue Anleihen begeben, die im Jahresverlauf sieben- bzw. sechsmal aufgestockt werden. Die neue zehnjährige Bundesanleihe mit Fälligkeit im Februar 2035 werde dadurch auf ein ausstehendes Volumen von 34 Milliarden Euro erhöht. Das ausstehende Volumen der neuen Bundesanleihen mit Fälligkeit im August 2035 werde sich zum Jahresende 2025 auf 30 Milliarden Euro belaufen, heißt es weiter.

Über 30-jährige Bundesanleihen werden in elf Emissionen insgesamt 26 Milliarden Euro aufgenommen. Den Dezember ausgenommen werde es monatliche Aufstockungstermine für umlaufende Papiere geben, heißt es weiter. Diese werden in der Regel im Rahmen von Multi-ISIN-Auktionen stattfinden und es wird jeweils eine neuere 30-jährige Bundesanleihe zusammen mit einer weiteren 30-jährigen Anleihe aufgestockt.

Zwei Neuemissionen am Geldmarkt

Am Geldmarkt sollen im Januar zwei Neuemissionen von Unverzinslichen Schatzanweisungen mit einem Volumen von 3 bzw. 2 Milliarden Euro begeben werden. Danach werde bis einschließlich November monatlich ein neues Papier mit zwölfmonatiger Laufzeit im Volumen von jeweils 3 Milliarden Euro emittiert. Unverzinsliche Schatzanweisungen mit neun-, sechs- und dreimonatiger Restlaufzeit werden im Jahresverlauf jeweils zwischen 2 und 4 Milliarden Euro aufgestockt.

Im grünen Segment sind acht Auktionstermine für das kommende Jahr geplant. Die Durchführung von Multi-ISIN-Auktionen ist möglich. Vorgesehen sei auch eine Neuemission einer zehnjährigen Grünen Bundesanleihe.

Grundsätzlich gelte für alle Bundeswertpapiere, dass sich die in der Jahresvorausschau genannten Vorhaben - je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen sowie je nach Kapitalmarktsituation - noch ändern könnten, so die Finanzagentur abschließend. Der Bund wolle an seinem Emissionsplan aber so weit wie möglich festhalten, um Investoren eine verlässliche Orientierung zu geben. Die Aktualisierung bzw. Bestätigung der Emissionsplanung für das zweite Quartal soll im März 2025 veröffentlicht werden.

