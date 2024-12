München (ots) -Das war ein Fest! Am Abend versammelte Erfolgsregisseur Sönke Wortmann seine herrlich dysfunktionale Filmfamilie Böttcher-Wittmann-Berger-König auf dem Roten Teppich und feierte gemeinsam mit dem Star-Ensemble um Iris Berben, Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters und Janina Uhse sowie den beiden Nachwuchsdarsteller*innen Kya-Celina Barucki und Jona Volkmann die Deutschland-Premiere von DER SPITZNAME. Keine Spur von vorweihnachtlicher Besinnlichkeit, dafür Blitzlichtgewitter und ein freudig gespanntes Premierenpublikum, das von Oliver Berben (Vorstandsvorsitzender Constantin Film und Executive Producer) und Martin Bachmann (Vorstand Constantin Film) herzlich begrüßt wurde. Auch die beiden Produzenten Tom Spieß und Christoph Müller, Co-Produzent Jakob Pochlatko, Executive Producer Martin Moszkowicz sowie Drehbuchautor Claudius Pläging waren in den Mathäser Filmpalast gekommen, um den dritten Teil der erfolgreichen Gesellschaftskomödien zu präsentieren. Zu den weiteren Gästen gehörten Judith Erber (FilmFernsehFonds Bayern), Maria Furtwängler, Natalia Avelon, Nina Eichinger, Silke Popp, Adnan Maral, Steffen Wink, Sebastian Höffner, Helmut Zerlett und Alessandro Capasso.Nach DER VORNAME und DER NACHNAME durften sich die Premierengäste in DER SPITZNAME über gewohnt pointierte, vielschichtige und vor allem wieder höchst amüsante Dialoge freuen und sorgten für ausgelassene Stimmung in den vollbesetzten Kinosälen. Im Anschluss an diesen fröhlichen Premierenabend wurden Regie, Cast und das gesamte Filmteam mit großem Applaus auf der Bühne gefeiert.Am 19. Dezember startet DER SPITZNAME deutschlandweit in den Kinos.Inhalt: Anna (Janina Uhse) und Thomas (Florian David Fitz) wollen heiraten und haben die Familie in die Tiroler Alpen eingeladen. Stephan (Christoph Maria Herbst) sinniert typisch schlecht gelaunt im Ski-Lift über das aktuelle Leben der Böttchers, Wittmanns, Bergers und Königs: Anna hat überraschend doch noch Karriere als Schauspielerin gemacht, Thomas steht kurz davor, in den Vorstand eines Immobilienkonzerns aufzusteigen - vorausgesetzt, er besteht die obligatorische Sensibility-Schulung. Stephans Frau Elisabeth (Caroline Peters) arbeitet zwar noch als Lehrerin, bessert die Haushaltskasse aber heimlich mit Bitcoin-Handel auf. Und René (Justus von Dohnányi), verheiratet mit Dorothea (Iris Berben) und seit drei Jahren Eltern von Zwillingen, entpuppt sich als überfürsorglicher Helikopter-Vater. Stephan selbst wurde kürzlich als Professor aus der Uni entlassen; es gab da einen Vorfall. Und mit Cajus (Jona Volkmann), 18, und Antigone (Kya-Celina Barucki), 17, bringt Stephan und Elisabeths jugendlich-woker Nachwuchs zusätzlich Chaos in die erhoffte Winteridylle. Am Ende steht nicht nur die geplante Hochzeit auf der Kippe...DER SPITZNAME ist eine Produktion der Constantin Film in Co-Produktion mit epo-film. Produzenten sind Tom Spieß und Christoph Müller mit Jakob Pochlatko als Co-Produzent, Executive Producer sind Martin Moszkowicz und Oliver Berben. Regie führte Sönke Wortmann, das Drehbuch stammt von Claudius Pläging. DER SPITZNAME wurde gefördert vom Deutschen Filmförderfonds (DFFF), Filmförderungsanstalt (FFA), FilmFernsehFonds Bayern (FFF), Film- und Medienstiftung NRW, ÖFI+ und Cine Tirol.Kinostart: 19. Dezember 2024 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Iris Berben, Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Dohnányi, Janina Uhse, Kya-Celina Barucki, Jona VolkmannProduzenten: Tom Spieß, Christoph MüllerCo-Produzent: Jakob PochlatkoExecutive Producer: Martin Moszkowicz, Oliver BerbenDrehbuch: Claudius PlägingRegie: Sönke WortmannPressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:JUST PUBLICITY GmbH(TV, Print, Radio PR)Regine Baschny & Sabrina WintersbergerTel: 089 - 20 20 82-60info@just-publicity.comJUST PUBLICITY ONLINE GmbH(Online PR)Nina Schattkowsky & Mona SeyboldTel. 030 12 08 74 85 0info@just-publicity-online.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5932332