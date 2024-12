Wien (www.anleihencheck.de) - Mit Zinssitzungen der FED, der Bank of England und der Bank of Japan verspricht die aktuelle Handelswoche noch einige Ereignisse, ehe es in die Weihnachtsferien geht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Im Mittelpunkt stehe die FED, die am Mittwoch mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte vornehmen werde. Experten würdeen jedoch darauf hinweisen, dass mögliche Importzölle unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump die Inflation antreiben und den Zinssenkungszyklus bremsen könnten. Einige Marktbeobachter würden bereits im Frühjahr eine Pause der Zinssenkungen erwarten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hingegen habe heute weitere Zinssenkungen in der Eurozone angekündigt, unter der Prämisse, dass sich die Wirtschaftsdaten weiterhin wie erwartet entwickeln würden. ...

