Der Zeekr 7X ist ab sofort in den Niederlanden, Schweden und Norwegen bestellbar. Damit sind auch die ersten Europa-Preise für das elektrische Mittelklasse-SUV bekannt, das sich durch seine enorm hohe Ladeleistung auszeichnet. Die Preise starten ab 52.990 Euro in den Niederlanden, 579.000 SEK bzw. umgerechnet 50.530 Euro in Schweden und 539.900 NOK oder 45.970 Euro in Norwegen. Aufgrund der unterschiedlichen Steuer-Regelungen sind diese Preise nicht ...

