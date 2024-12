Köln (ots) -CSRD-Richtlinien fordern Nachhaltigkeit - doch wie lässt sich das sinnvoll umsetzen? Marco Klein von der Waldbund GmbH zeigt seinen Kunden, wie ungenutzte Flächen zu echten Erfolgsprojekten werden können. Welche Möglichkeiten es für Unternehmen gibt und wie sie dabei gleichzeitig ihre Nachhaltigkeit steigern können, erfahren Sie hier.Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen: Es geht schließlich nicht nur darum, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu dokumentieren, sondern diesen aktiv und messbar zu verbessern. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen kämpfen oft mit der Umsetzung, da diese komplexe Maßnahmen erfordert, die sowohl strategisch als auch operativ gut durchdacht sein müssen. Eine beliebte Maßnahme ist das Pflanzen von Bäumen, häufig weit entfernt vom Unternehmensstandort. Doch solche Projekte sind oft unpersönlich und schwer kontrollierbar. Unternehmen verlieren den Überblick über die tatsächlichen Fortschritte, und die langfristige Wirkung bleibt fraglich. Diese Ansätze mögen gut gemeint sein, verfehlen jedoch häufig das Ziel, eine echte Verbindung zur Umwelt und eine nachhaltige Verantwortung zu schaffen. "Wenn wir Bäume pflanzen, die wir nie sehen, dann schaffen wir keine Wälder, sondern nur Zahlen in einem Bericht", mahnt Marco Klein, Geschäftsführer der Waldbund GmbH."Wenn sich Unternehmen für die Aufforstung ihres eigenen Grundstücks entscheiden, stehen ihnen gleich zahlreiche neue Türen offen", betont der Unternehmer. Als erfahrener Grundstücksinvestor mit über 16 Jahren Expertise unterstützt Marco Klein Unternehmen dabei, ungenutzte Potenziale ihrer Flächen zu erkennen und in nachhaltige sowie wirtschaftlich rentable Lösungen umzuwandeln. Mit der Waldbund GmbH und einem Team aus Spezialisten deckt er sämtliche Aspekte der Grundstücksentwicklung ab - von der Analyse und Optimierung bis zur Umsetzung innovativer Projekte. Sein Unternehmen bietet maßgeschneiderte Strategien, um Flächen effizient zu nutzen und verbindet ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg. Durch clevere Kombinationen, wie die Integration von PV-Ladestationen, Werbeflächen oder nachhaltige Projekte wie Permakultur und Imkerei, lassen sich entweder Kosten senken oder zusätzliche Einnahmen generieren. Dabei wird nicht nur die horizontale Flächennutzung berücksichtigt, sondern auch die vertikale, beispielsweise durch Solaranlagen oder Fassadenbegrünung. Dieser ganzheitliche Ansatz schafft einen Mehrwert für das Unternehmen, indem er wirtschaftliche Potenziale hebt und gleichzeitig das Nachhaltigkeitsprofil stärkt. Somit unterstützt Marco Klein seine Kunden nicht nur bei der Umsetzung der CSRD-Richtlinien, sondern hilft ihnen gleichzeitig, ihr Unternehmen zu stärken und langfristig zu wachsen.Waldbund GmbH ermöglicht Unternehmen die Führung lokaler UmweltprojekteTransparenz, Verantwortung und Eigenkontrolle - nach diesen Grundsätzen arbeitet die Waldbund GmbH. Insbesondere bei der Umsetzung der CSRD-Richtlinien profitieren Unternehmen von diesem Ansatz, da sie durch die Unterstützung der Experten um Marco Klein deutlich einfacher ihre CSRD-Konformität nachweisen können. Anstatt auf weit entfernte Aufforstungsprojekte ohne direkten Einfluss zu setzen, bietet Marco Klein eine innovative Lösung: die Integration lokaler Wiesenflächen in unmittelbarer Nähe der Unternehmen. Diese Flächen können von der Waldbund GmbH gepachtet oder gekauft werden, um gezielte Aufforstungsprojekte umzusetzen.Durch diese standortnahen Maßnahmen behalten Unternehmen die vollständige Kontrolle und Verantwortung über ihre ökologischen Aktivitäten. "Das stärkt nicht nur den Nachweis ihres Engagements im Rahmen der CSRD-Richtlinien, sondern fördert auch eine engere Verbindung zur regionalen Umwelt", betont der Unternehmer. Darüber hinaus bieten lokale Aufforstungsprojekte eine ideale Plattform, um ökologisches Engagement öffentlichkeitswirksam zu präsentieren und die Unternehmensmarke nachhaltig zu stärken. Um dies optimal zu unterstützen, stellt die Waldbund GmbH ein optionales Social-Media-Paket bereit, das professionelle Inhalte für die Kommunikation der Aufforstungsprojekte liefert und Unternehmen dabei hilft, ihre Initiativen erfolgreich zu vermarkten.Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz: Mit Permakultur und Imkerei das Betriebsklima stärkenEin standortnahes Aufforstungsprojekt kann nicht nur einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten, sondern auch die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen stärken. "Die Mitarbeiter werden nicht nur durch die sichtbaren nachhaltigen Werte des Unternehmens inspiriert, sondern können aktiv an der Gestaltung dieser Werte mitwirken", erläutert Marco Klein. Diese stärkere Mitarbeiterbindung muss jedoch nicht ausschließlich durch Aufforstungsprojekte entstehen. Auch andere Formen der Flächengestaltung und -nutzung bieten großes Potenzial. "Besonders beliebt ist beispielsweise die Schaffung einer eigenen Permakultur oder einer Imkerei. Solche Projekte bieten den Mitarbeitern nicht nur die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, sondern schaffen auch Rückzugsorte, die zur Entspannung und Kreativität beitragen", erklärt der Experte.Darüber hinaus können freie Flächen auch Mitarbeitern zur individuellen Nutzung, etwa für außergewöhnliche Hobbys wie Bogenschießen, verpachtet werden. "Solche Angebote wirken innovativ und tragen erheblich zu einem positiven Betriebsklima bei, da sie den Mitarbeitern das Gefühl vermitteln, gehört und wertgeschätzt zu werden", so Marco Klein weiter. Neben der Förderung von Mitarbeiterprojekten lassen sich freie Flächen auch für die Unterbringung der Belegschaft nutzen. 