Die Asien-Pazifik-Region dominiert erneut die Jahresranglisten

Schlüsselerkenntnisse:

Hongkong (HKG)-Taipeh (TPE) verzeichnet ein Kapazitätswachstum von 48% gegenüber dem Vorjahr

7 von 10 der meistbeflogenen internationalen Flugrouten liegen im asiatisch-pazifischen Raum

Die meistbeflogene Inlandsstrecke ist Jeju (CJU)-Seoul Gimpo (GMP) 14 Mio. Sitzplätze

New York (JFK)-London Heathrow (LHR), die Nummer 10 der meistbeflogenen globalen Flugrouten mit 4 Mio. Sitzplätzen

OAG, die führende Datenplattform für die globale Reisebranche, enthüllte heute die weltweit meistbeflogenen Flugrouten im Jahr 2024. Die Auswertung wurde anhand der Global Airline Schedules Data von OAG vorgenommen und gibt einen Überblick über Routenleistung und Trends sowohl international als auch im Inland.

Die Region Asien-Pazifik dominiert erneut die Jahresranglisten mit 7 von 10 der meistbeflogenen internationalen Flugrouten und 9 von 10 der meistbeflogenen inländischen Flugrouten. Die Nummer 1 der meistbeflogenen internationalen Flugrouten im Jahr 2024 und die Top Ten-Route, die das größte Wachstum verzeichnet, ist Hongkong (HKG)-Taipeh (TPE) mit 6,.8 Mo. Sitzplätzen und einer Kapazitätssteigerung von 48% und wurde im letzten Jahr vom drittenPlatz nach oben katapultiert.

Kairo (CAI)-Dschidda (JED) nimmt den zweiten Platz mit 5,5 Mio. Sitzplätzen ein und ist eine von zwei der im Nahen Osten betriebenen Routen, die seit 2019 die Top Ten-Liste erobern konnten. CAI-JED hat in 5 Jahren ein Wachstum von 68% erlebt, während Dubai (DBX)-Riad (RUH) den sechsten Platz mit 4,3 Mio. Sitzplätzen und einem Kapazitätswachstum von 37% seit 2019 einnimmt.

Andere internationale Strecken, die ein beeindruckendes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen, sind Seoul Incheon (ICN)-Tokio Narita (NRT), die Route, die sich vom fünftenPlatz auf den drittenPlatz mit einem Kapazitätswachstum von 30% hieven konnte und Bangkok (BKK)-Hongkong (HKG), die Route, die die Top Ten mit einer Platzierung als Nummer 7 nach der Platzierung auf dem elftenPlatz im Jahr 2023 eroberte.

New York (JFK)-London Heathrow (LHR) nimmt den 1. Platz als meistbeflogene internationale Flugroute in Europa und Nordamerika ein. Kairo (CAI)-Dschidda (JED) ist die meistbeflogene internationale Route sowohl in Afrika als auch im Nahen Osten und Orlando (MCO)-San Juan (SJU) belegt den ersten Platz bei den internationalen Routen in Lateinamerika.

John Grant, Chief Analyst von OAG, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Mit der ASPAC-Region, die kurz vor einer vollständigen Erholung steht, konzentrieren sich die meistbeflogenen Routen auf die bekannten großen Knotenpunkte Seoul Incheon und Singapur, obwohl sich die Zusammensetzung des Angebots auf diesen Routen ändert, da der Low-Cost-Sektor sein Wachstum schneller als bei herkömmlichen Angeboten fortsetzt.

Eine der interessantesten Entwicklungen ist das Wachstum in den regionalen Märkten im Nahen Osten mit besonderem Schwerpunkt auf Saudi-Arabien, wo das Projekt Vision 2030 weiterhin sowohl die Geschäfts- als auch die Freizeitnachfrage antreibt."

Sie finden die globalen und regionalen Rankings der weltweit meistbeflogenen Flugrouten im Jahr 2024 und ihre Methodik auf der Website von OAG

Über OAG

OAG ist eine führende Datenplattform für die globale Reisebranche, die eine branchenweit erste einzige Quelle für Angebots-, Nachfrage- und Preisdaten bietet.

Weitere Informationen über OAG finden Sie unter www.oag.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241217674394/de/

Contacts:

Anfragen von Medienvertretern: pressoffice@oag.com