Ein unvergesslicher Weihnachtsabend: Helene Fischer lädt ein zu ihrer atemberaubenden Show mit nationalen und internationalen Stars - am 25. Dezember 2024, 20.15 Uhr, im ZDF. Das Publikum erwartet ein Programm mit besonderer Musik, überraschenden Choreografien und Duetten, gefeierten Musiklegenden, berührenden Momenten und einzigartigen Highlights. Bei all dem steht die vielseitige Ausnahmekünstlerin im Mittelpunkt. In der Mediathek (https://www.zdf.de/show/helene-fischer/die-helene-fischer-show-146.html) ist die Show zeitgleich zur TV-Ausstrahlung ab 20.15 Uhr 30 Tage lang verfügbar.Helene Fischer hat sich zahlreiche musikalische Gäste in die Messehalle Düsseldorf eingeladen: Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf exklusive Duette der beliebten Entertainerin freuen - Deutschlands Shootingstar Ayliva, dem großen deutschen Entertainer Hape Kerkeling und Superstar Robbie Williams. Zudem hat sich eine deutsche Musiklegende angekündigt: Liedermacher Reinhard Mey tritt nach mehr als 25 Jahren erstmals wieder in einer Fernsehshow auf. Außerdem mit dabei sind Sänger und Entertainer Giovanni Zarella, Sänger Alvaro Soler sowie Singer-Songwriterin Alina und Newcomer Gregor Hägele. Florian Silbereisen gibt sich die Ehre, ebenso die Schlagerstars Maite Kelly, Nino de Angelo und Marianne Rosenberg, die niederländische Chartstürmerin Davina Michelle und Comedian Michael Kessler. Erstmals gemeinsam auf der Bühne stehen David Garrett, André Schnura und Emilio Piano.Die Ensembles von "Herkules" und "Billy Elliot" eröffnen fantastische Musicalwelten und "Urban Theory & Black Widow" verbindet Tanz mit beeindruckender Präzision."Die Helene Fischer-Show" ist eine Koproduktion von ZDF, ORF und SRF, im ZDF wird die Sendung mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.