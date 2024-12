Die Q4-Ergebnisse von tk nucera für das Geschäftsjahr 23/24 (Ende: 30. September) entsprachen den vorläufigen Zahlen und zeigten einen Umsatzanstieg von 57 % im Jahresvergleich auf 250 Mio. EUR in Q4, getrieben durch Großprojekte wie NEOM. Das EBIT fiel mit -3 Mio. EUR besser als erwartet aus (Konsens: -14,3 Mio. EUR), unterstützt durch höhere Margen im CA-Segment, trotz Anlaufkosten und geringerer Bruttomargen aus AWE-Verkäufen. Im Geschäftsjahr 23/24 wuchs der Umsatz im AWE-Segment um 62 % yoy, das nun mehr als 60 % des Gesamtumsatzes ausmacht, wobei der niedrige Anteil an Serviceerlösen die Margen begrenzt. Der Auftragseingang für FY23/24 betrug 635 Mio. EUR, mit einem Anstieg der AWE-Aufträge auf 356 Mio. EUR, während das CA-Segment auf 279 Mio. EUR zurückging. Die Prognose für FY24/25 sieht Umsätze von 850-950 Mio. EUR und ein EBIT von -30 Mio. EUR bis 5 Mio. EUR vor. Der langfristige Ausblick bleibt positiv, gestützt durch das Wachstum des Wasserstoffmarkts, eine starke Liquiditätsposition und die strategische Positionierung. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre BUY-Einstufung, erhöhen die Rentabilitätsschätzungen und heben das Kursziel auf 14,50 EUR (zuvor 13,50 EUR) an. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/thyssenkrupp%20nucera%20AG%20&%20Co%20KGaA