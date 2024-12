Die Airbus-Aktie erreichte am Dienstag mit einem Kursanstieg von 1,6 Prozent auf 160,40 Euro den höchsten Stand seit Mai und setzte damit ihre positive Entwicklung vom November fort. Diese Kursentwicklung wird durch eine neue Analysteneinschätzung gestützt, die das Kursziel deutlich von 155 auf 185 Euro anhebt. Die Bewertung des Luftfahrtunternehmens wurde von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, wobei besonders die konservativen Erwartungen an die Auslieferungen für 2025 und 2026 als vielversprechend eingestuft werden.

Optimistische Zukunftsaussichten

Für das kommende Geschäftsjahr zeichnet sich eine vorteilhafte Entwicklung der Produktpalette ab, die von steigenden Auslieferungszahlen begleitet werden soll. Die aktuelle Bewertung der Aktie wird als attraktiv eingestuft, wobei die Prognosen bis 2027 eine fortsetzende positive Entwicklung in Aussicht stellen. Die operative Aufstellung des Luftfahrtkonzerns gilt als robust, was das Vertrauen in die zukünftige Geschäftsentwicklung weiter stärkt.

