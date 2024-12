Die BP-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang und notierte an der Londoner Börse zeitweise 2,3 Prozent im Minus bei 3,87 GBP. Der Titel befindet sich damit in erheblicher Entfernung von seinem 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP, das im April 2024 erreicht wurde. Um diesen Höchststand erneut zu erreichen, müsste die Aktie einen beachtlichen Kurssprung von knapp 40 Prozent vollziehen. Bemerkenswert ist auch der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 3,65 GBP aus dem November 2024, von dem sich der Kurs aktuell etwa 6 Prozent entfernt hat.

Umfangreiches Aktienrückkaufprogramm

In einem strategischen Schritt kündigte BP den Rückkauf von insgesamt 5,3 Millionen eigener Aktien an. Das Unternehmen erwarb diese Anteile zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von etwa 389,5 Pence je Aktie über verschiedene Handelsplattformen. Diese Maßnahme ist Teil eines größeren Rückkaufprogramms, das im Oktober 2024 angekündigt wurde. Die erworbenen Aktien sollen entsprechend der Ermächtigung der Hauptversammlung 2024 eingezogen werden.

