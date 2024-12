Brüssel (www.anleihencheck.de) - Am Ende dürfte 2024 für Green Bonds ein Rekordjahr gewesen sein, so Ronald Van Steenweghen, Fixed Income Fund Manager bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Für 2025 sehe Ronald Van Steenweghen weiteres Expansionspotenzial.2022 und 2023 habe der Markt für grüne Anleihen stagniert. Dies habe aber größtenteils am Umfeld steigender Renditen gelegen und nicht am nachlassenden Engagement für Klimainitiativen. Dort sei und bleibe der Finanzierungsbedarf hoch. ...

