Zürich (www.fondscheck.de) - Die Jahresbilanz zeigt es deutlich: Nachrangige Anleihen von Unternehmen hatten 2024 erneut einen guten Lauf, so Hagen Fuchs, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid (ISIN LU2511502226/ WKN A3DTDT) bei Swisscanto.In den vergangenen zwölf Monaten habe das Anlagesegment der sogenannten Corporate Hybrids eine starke Performance von knapp 14% verzeichnet, gemessen am Index ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate (TR), constrained 3% per Issuer, hedged in EUR. Das sei beinahe das Doppelte im Vergleich zu Unternehmensanleihen im selben Zeitraum gewesen. Diese hätten abgesichert in Euro rund 7,24% zugelegt, gemessen am ICE BofA Euro Corporate Index. Hauptursachen seien die höhere laufende Rendite im Vergleich zu Standard-Anleihen, der stärkere Rückgang der Risikoaufschläge (Credit Spreads) im Bereich der nachrangigen Papiere sowie die tiefere Zins-Sensitivität des Hybrid-Segments gewesen. ...

