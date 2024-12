Broadcom - Kursanstieg beim Halbleiterentwickler

Werbung







Nach einem starken Quartalsbericht am Donnerstagabend stieg der Kurs zum Wochenstart erneut stark an.



Die Broadcom-Aktie erlebte in den letzten Tagen einen starken Kursanstieg. Auslöser war der am Donnerstagabend veröffentlichte Quartalsbericht des Halbleiterentwicklers. Demnach konnte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 seinen Umsatz um rund 44 Prozent auf 51,6 Milliarden Euro steigern. Auch kündigte das Unternehmen starke Wachstumschancen für die nächsten Jahre an. Der Aktienkurs stieg in Folge um rund 25 Prozent an. Der positive Effekt der Ankündigung schien jedoch auch noch nach Ende der Woche anzuhalten. So stieg der Aktienkurs im gestrigen Handel erneut um rund 11,21 Prozent auf rund 250 USD an. Seit Jahresbeginn hat die Broadcom-Aktie somit um mehr als 130 Prozent zugelegt. Weitere Unternehmen der Halbleiterbranche konnten ebenfalls Kursanstiege verzeichnen. So legte die Micron Technology Aktie im gestrigen NASDAQ-Handel fast 6 Prozent zu und notierte zum Handelsschluss bei 108,26 US-Dollar. Der NASDAQ-100® Index notierte mit 22.096,66 Punkten ebenfalls rund 1,4 Prozent höher.









Jahresausblick 2025



Quelle: HSBC