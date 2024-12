Mainz (ots) -2025 vergibt ZDF/Das kleine Fernsehspiel gemeinsam mit dem Filmfestival Max Ophüls Preis zum ersten Mal eine Auszeichnung für die Treatment-Entwicklung eines langen Debütfilms. Der Preisträger erhält einen Treatment-Entwicklungsvertrag in Höhe von 10.000 Euro. Die Entwicklung des Treatments wird durch die Redaktion ZDF/Das kleine Fernsehspiel beauftragt und redaktionell begleitet. Am Samstag, 25. Januar 2025, wird im Rahmen der Preisverleihung des Filmfestival Max Ophüls Preis die Gewinnerin oder der Gewinner verkündet.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "In seiner gerade heute wieder lesenswerten Autobiografie 'Spiel im Dasein' zieht der Saarländer Max Ophüls seinen Hut vor denen, die ihm als jungem Talent eine Chance als Regisseur gegeben haben. Eine solch große Chance für Filmkarrieren ist seit über vier Jahrzehnten auch das nach ihm benannte Filmfestival in Saarbrücken. Dass wir im ZDF nun mit unserer Nachwuchs-Redaktion Das kleine Fernsehspiel diesen neuen Preis vergeben und damit unser Engagement auf dem wichtigsten Festival für den jungen deutschsprachigen Film noch einmal erhöhen, zeigt, wie sehr uns die Talentförderung am Herzen liegt und wie hoch wir die Bedeutung des Filmfestival Max Ophüls Preis einschätzen."Svenja Böttger, künstlerische Leiterin des Filmfestival Max Ophüls Preis: "Mit dem neuen Treatment Development-Preis, den wir gemeinsam mit dem ZDF/Das Kleine Fernsehspiel ins Leben gerufen haben, erweitern wir das Angebot des Filmfestival Max Ophüls Preis um eine bedeutende Komponente: die Förderung von Stoffentwicklungen in einer sehr frühen Phase. Diese Auszeichnung eröffnet Filmtalenten die Möglichkeit, unter der professionellen Begleitung der Redaktion des ZDF/Das Kleinen Fernsehspiel ein Treatment zu erarbeiten. Gleichzeitig erhalten sie damit die Chance, ihre kreativen Visionen weiterzuentwickeln und vielleicht sogar den Grundstein für ihr späteres Debüt zu legen. Unser besonderer Dank gilt dem ZDF, das uns ermöglicht, unsere Nachwuchsarbeit in dieser Form zu ergänzen und Talente noch umfassender zu unterstützen."Aus den bis Ende November 2024 eingegangenen Einreichungen für Spiel- und Dokumentarfilme hat eine dreiköpfige Jury fünf Stoffideen von Regisseurinnen und Regisseuren ausgewählt. Die Nominierten werden Anfang Januar vom Filmfestival Max Ophüls Preis verkündet und in der Festivalwoche (20. bis 26. Januar 2025) nach Saarbrücken eingeladen. Dort führen sie jeweils ein Gespräch zum eingereichten Projekt mit Mitgliedern der Redaktion ZDF/Das kleine Fernsehspiel, die über den Preisträger oder die Preisträgerin entscheiden. Teilnahmeberechtigt waren Regisseurinnen und Regisseure der letzten drei Jahrgänge des Filmfestival Max Ophüls Preis, deren Film im Wettbewerb "Mittellanger Film" oder Wettbewerb "Kurzfilm" lief wie auch Regisseurinnen und Regisseure von Dokumentar- oder Animationsfilmen aus den Nebenreihen "MOP-Shortlist" und "Diskurze" der letzten drei Jahrgänge.Ziel des "Max Ophüls Preis: Treatment Development - ZDF/Das kleine Fernsehspiel" ist es, Filmtalente bei der Realisierung ihrer Projekte zu fördern und ihnen hierbei professionelle Unterstützung zu bieten.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere InformationenDas kleine Fernsehspiel - Junges Kino im ZDF in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel)Startseite: Filmfestival Max Ophüls Preis (https://ffmop.de/)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5932607