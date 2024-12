Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Kurz vor dem Fest kommt nun vielleicht doch noch etwas mehr Bewegung in den Deutschen Aktienindex - allerdings nach unten. Die Rücksetzer dehnen sich aus und es sieht ganz danach aus, als dass die Bestmarke für 2024 mit knapp 20523 Punkten in die Statistik eingehen wird. Was aber bleibt, wären mehr als 20 Prozent Plus in einem Jahr, in dem mit Blick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und geopolitischen Krisen der Aktienmarkt ...

