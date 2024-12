Die Walt Disney-Aktie befindet sich seit August in einer Aufwärtsbewegung und konnte im Zuge der jüngsten Zahlen noch einmal deutlich an Wert zulegen. Der Dezember ist dagegen bislang von einer Konsolidierung geprägt. Hat die Aktie ihr Pulver verschossen oder sollten Anleger den Rücksetzer zum Kauf nutzen? Turnaround schreitet voran Mit den Q4-Zahlen hat der Medien- und Unterhaltungskonzern noch einmal unterstrichen, dass der Turnaround in vollem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...