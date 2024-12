News von Trading-Treff.de In der heutige Zalando Aktienanalyse nach dem Zukauf von About You beurteilen wir das Wachstum und die Aktien im Chartbild für Dich. Gewinnwachstum bei Zalando weiter gesucht Zalando wurde im Jahr 2008 in Berlin von Robert Gentz und David Schneider gegründet, die sich an der Universität kennenlernten. Ursprünglich begann das Unternehmen als Online-Shop für Schuhe, inspiriert von dem amerikanischen Vorbild Zappos. Bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...