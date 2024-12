Krypto-Analyst prognostiziert XRP-Rallye: Ausbruch auf 4 US-Dollar möglich?

In den letzten 24 Stunden zeigt der Kryptomarkt weiterhin Stärke. Während Bitcoin nur noch moderat besser als der Gesamtmarkt performt und dennoch das nächste Allzeithoch markiert, geht es bei XRP heftiger zur Sache. Denn die Ripple-Kryptowährung steigt um 10 Prozent in den letzten 24 Stunden und kann damit über 10 Milliarden US-Dollar zur Marktkapitalisierung hinzufügen. Während auch das Volumen bullisch um 140 Prozent anzieht, generiert XRP ein weiteres Kaufsignal. So könnte der Ausbruch gelungen sein, eine Rallye auf 4 US-Dollar scheint indiziert.

Der führende technische Analyst Ali Martinez verweist auf das Chartmuster einer Bullenflagge, das bei XRP zuletzt sichtbar wurde. Nach längerer Konsolidierung innerhalb dieser Formation ist der Kurs aus der Bullenflagge ausgebrochen. Aktuell bewegt sich XRP am Widerstand von 2,60 US-Dollar. Laut der Einschätzung des Analysten könnte ein Durchbruch dieses Levels einen starken Aufwärtstrend einleiten. Sobald dieser Widerstand überwunden ist, erwartet er einen rasanten Kursanstieg in Richtung 4 US-Dollar. Bullenflaggen gelten als Fortsetzungsmuster, die nach einer Konsolidierungsphase häufig zu einem weiteren Aufschwung führen. Hier werden steigendes Momentum und potenzielle Kursgewinne für XRP ersichtlich.

$XRP has been consolidating in this bull flag for a while, but once it clears the $2.60 resistance, I think it's off to the races, heading toward $4!



