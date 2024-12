Moisburg (ots) -Was den deutschen Weihnachtsbaumkäufer*innen bei der Auswahl wichtig ist- YouGov-Studie im Auftrag des Verbands Natürlicher Weihnachtsbaum e.V.* ermittelt die Top-Kaufkriterien und Vorteile echter Weihnachtsbäume- Aussehen schlägt Preis: Für 64 % der deutschen Weihnachtsbaumkäufer*innen ist die perfekte Optik entscheidend, 59 % achten auf die richtige Größe, 54 % legen Wert auf einen angemessenen Preis- Mehr als nur Deko: 62 % der Käufer*innen nennen das traditionelle Aussehen und 60 % den Duft als wichtigste Vorteile eines echten Weihnachtsbaums- Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung: Fast jede*r dritte Käufer*in (30 %) achtet bewusst auf umweltschonenden Anbau- Plastikfreie Feiertage: Fast jede*r zweite Käufer*in (49 %) schätzt den natürlichen Baum, weil er keinen Plastikmüll hinterlässtWas zählt wirklich beim Weihnachtsbaumkauf? Eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag des Verbands Natürlicher Weihnachtsbaum liefert spannende Einblicke: Für die Mehrheit der befragten Weihnachtskäufer stehen die perfekte Optik (64 %), die richtige Größe (59 %) und ein angemessener Preis (54 %) an erster Stelle. Gleichzeitig legt fast jede*r dritte Käufer*in Wert auf Nachhaltigkeit (30 %). Was die deutschen Weihnachtsbaumkäufer*innen an der echten Tanne begeistert? Es sind das traditionelle Aussehen (62 %) und der unverwechselbare Duft (54 %), die den Baum zum Festtagsliebling machen. Besonders die junge Generation zeigt, dass der natürliche Weihnachtsbaum nicht nur ein Symbol für Weihnachten, sondern auch für bewussten Konsum und Umweltschutz ist."Die Ergebnisse unterstreichen die besondere Bedeutung des natürlichen Weihnachtsbaumes für viele Menschen", erklärt Benedikt Schneebecke, Vorsitzender des Verbands Natürlicher Weihnachtsbaum. "Er vereint Ästhetik, Tradition und eine nachhaltige Wirkung - ein echtes Herzstück der Feiertage."Weihnachtsbaum in Bestform: Aussehen schlägt PreisDie deutschen Weihnachtsbaumkäufer*innen legen Wert aufs Äußere: Mit einem dichten Nadelwerk und der perfekten Form ist die Optik eines Weihnachtsbaums für fast zwei von drei Deutschen (64 %) das wichtigste Kriterium - mit 66 % legen Männer hier etwas mehr Wert als Frauen ( 62 %). Für 59 % zählt die Größe, während der Preis mit 54 % für beide Geschlechter ähnlich wichtig ist (Frauen: 57 %, Männer: 53 %). Gleichzeitig legen immer mehr Menschen Wert auf nachhaltige Anbaumethoden: Fast jede*r dritte Käufer*in (30 %) achtet bewusst auf Regionalität und Umweltfreundlichkeit. Besonders junge Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren (35 %) achten gezielt auf umweltschonenden Anbau."Die junge Generation zeigt, dass ein echter Baum nicht nur für festliche Stimmung sorgt, sondern auch eine bewusste Entscheidung für die Umwelt ist", ergänzt Schneebecke.Nachhaltigkeit zählt - aber nicht für alleDie Ergebnisse zeigen außerdem, dass Nachhaltigkeit beim Weihnachtsbaumkauf zunehmend an Bedeutung gewinnt: 60 % der befragten Käufer*innen stufen diesen Aspekt als (eher) wichtig ein. Besonders Frauen setzen hier ein Zeichen - 66 % achten auf umweltschonende Anbaumethoden, während dieser Wert bei Männern nur bei 55 % liegt. Dennoch bleibt Luft nach oben: 35 % der befragten Käufer*innen geben an, Nachhaltigkeit als (eher) unwichtig zu empfinden. "Diese Zahlen machen deutlich, dass viele Menschen bereits ein Bewusstsein für die Umweltvorteile des natürlichen Weihnachtsbaums haben", erklärt Schneebecke. "Doch es bedarf noch mehr Aufklärung darüber, wie der Kauf eines regional angebauten Baumes nicht nur die Umwelt schützt, sondern auch lokale Betriebe unterstützt. Hierzu möchten wir als Verband mit professionellen Informationsangeboten und Wissensvermittlung einen Beitrag leisten."Natürlich überlegen: Echte Bäume punkten bei Duft und ÖkobilanzWelche Vorteile die befragten Baumkäufer*innen bei einem natürlichen Weihnachtsbaum im Vergleich zu einem künstlichen sehen, belegt die Studie ebenfalls: Mit 62 % ist das traditionelle Aussehen mit dichtem Tannenwuchs der häufigste genannte Vorteil. Darüber hinaus schätzen 60 % der Befragten den besseren Duft des natürlichen Baumes, der für viele untrennbar mit der festlichen Atmosphäre verbunden ist. Neben den emotionalen Aspekten überzeugt der echte Weihnachtsbaum auch in ökologischen Fragen: Fast jede*r Zweite (49 %) sieht die Vermeidung von Plastikmüll als wesentlichen Vorteil. Hinzu kommt die Umweltfreundlichkeit, die von 42 % hervorgehoben wird. Auch hier erreicht dieser Faktor bei den 18- bis 35-Jährigen den höchsten Wert mit 46 %, während sie bei den 35- bis 44-Jährigen mit 32 % am niedrigsten liegt. Natürliche Weihnachtsbäume sind biologisch abbaubar und schließen den Kreislauf von der Aufzucht bis zur Kompostierung. Nicht zuletzt unterstützen echte Weihnachtsbäume die heimische Wirtschaft: Gut jede*r Dritte (36 %) der Befragten schätzt die regionale Produktion, die nicht nur Arbeitsplätze schafft, sondern auch lange Transportwege reduziert. Mit dem Kauf eines echten Weihnachtsbaums tun Verbraucher*innen somit nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern fördern auch lokale Betriebe.*Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 13. bis 14.11.2024 insgesamt 2.058 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse wurden anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.Über den Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V.Der Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V. ist die führende Instanz in Europa, wenn es um nachhaltige und regional produzierte Weihnachtsbäume geht. Mit über 40 Mitgliedern fördert der Verband den umweltfreundlichen Anbau von Weihnachtsbäumen, die ohne übermäßige Chemieeinsätze und mit besonderem Augenmerk auf den Erhalt der Biodiversität angebaut werden. Die Mission des Verbands ist es, den natürlichen Weihnachtsbaum als ökologisch wertvolle Alternative zum Plastikbaum zu etablieren und gleichzeitig europäische Erzeuger zu unterstützen. Dank der kurzen Transportwege und der nachhaltigen Anbauweisen bieten die Mitglieder des Verbands Weihnachtsbäume, die nicht nur schön aussehen, sondern auch einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.Pressekontakt:Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V.Ruhmannshof 4 | D-21647 Moisburginfo@vnwb.eu I T +49 4165 999 577Original-Content von: Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135563/5932701