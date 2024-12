DJ MARKT USA/Atempause nach Gewinnen zum Wochenstart

Von Steffen Gosenheimer

Nach den teils kräftigen Gewinnen zum Wochenauftakt deuten die Futures auf die US-Aktienindizes zum Start am Dienstag auf eine gemächlichere Gangart und eine Atempause hin. Diverse am Berichtstag anstehende Konjunkturdaten dürften nur einen Tag vor der fest erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank kaum noch für Verwerfungen sorgen. Allenfalls könnten sie die Spekulationen über den weiteren Zinspfad anheizen, wobei die US-Notenbank schon mehrfach signalisiert hat, das Lockerungstempo zu drosseln und dabei weiter datenabhängig agieren zu wollen. Deshalb waren die Renditen am Anleihemarkt zuletzt auch bereits gestiegen.

Berichtet werden vor Handelsbeginn die Einzelhandelsumsätze sowie Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung im November und während des frühen Handels die Lagerbestände für Oktober.

Unternehmensseitig ist die Lage, was kursbewegende Nachrichten betrifft, dünn. Amentum werden vorbörslich gut 5 Prozent höher gesehen, nachdem der Regierungs- und Handelsdienstleister im jüngsten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2024 06:04 ET (11:04 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.