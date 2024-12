KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Geheimdienst SBU stellt inoffiziell den Mord an dem russischen General Igor Kirillow als seine Tat dar. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien in Kiew, darunter die Nachrichtenagentur Interfax Ukraina, unter Berufung auf Geheimdienstquellen.

"Kirillow war ein Kriegsverbrecher und ein absolut legitimes Ziel, weil er den Einsatz chemischer Waffen gegen ukrainische Soldaten befohlen hat", wurde die SBU-Quelle zitiert. Solche Äußerungen sind nicht offiziell. Die ukrainischen Dienste informieren aber häufig auf diese Weise über ihre Aktionen.

Der General und sein Adjutant waren am Dienstagmorgen in Moskau getötet worden, als ein an einem Elektroroller versteckter Sprengsatz gezündet wurde. Russische Behörden ermitteln wegen Terrorismus.

Kirillow war Chef der ABC-Abwehrtruppen Russlands und damit zuständig für den Schutz vor Gefahren durch atomare, biologische und chemische Kampfmittel. Er trat im Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder öffentlich mit Vorwürfen auf, die USA betrieben in dem Nachbarland geheime Biolabors. Belegt wurden diese Vorwürfe nicht.

In den vergangenen Tagen sind auf russischer Seite mehrere Personen getötet worden, die für die russische Kriegführung wichtig sind und die in der Ukraine als Kriegsverbrecher angesehen werden. Dazu zählen ein Raketenkonstrukteur und der ehemalige Leiter eines Kriegsgefangenenlagers./fko/DP/mis