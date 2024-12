Köln (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte der Schwellenländer wiesen im November insgesamt Wertminderungen auf, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Emerging Markets Balanced Fonds (ISIN LU0580224037/ WKN A1H6AE).Die Märkte der asiatischen Schwellenländer hätten - wesentlich bedingt durch Kursrückgänge am chinesischen Markt - leichte Verluste verzeichnet. Die Märkte der lateinamerikanischen Schwellenländer hätten ebenfalls nachgegeben. Positiv hätten sich die Märkte in Osteuropa sowie die Frontier Markets entwickelt. Die Rentenmärkte der Schwellenländer hätten im November insgesamt Wertsteigerungen verzeichnet. ...

