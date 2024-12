Würzburg (ots) -Ein Abend voller Hoffnung, bewegender Geschichten und großem Engagement: Mit der Premiere von HP KNIGHT OF DREAMS setzte Würzburg ein starkes Zeichen für Kinder und Jugendliche, die auf Unterstützung angewiesen sind. Rund 400 Gäste kamen zusammen, um nicht nur zu feiern, sondern auch zu helfen - mit einem beeindruckenden Ergebnis: 203.000 Euro fließen direkt in die Projekte der FLYERALARM Kids Foundation und schaffen echte Perspektiven.Gemeinsam für eine bessere ZukunftIm Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Wunschbaum, der nicht nur den Raum schmückte, sondern auch die Herzen der Gäste bewegte. Jede farbige Kugel, die an den Baum gehängt wurde, symbolisierte Unterstützung für Fördermaßnahmen wie die Würzburger Kindertafel, das Goldene Kinderdorf, das geplante Childhood-Haus - und fünf weitere Projekte.Der Abend war geprägt von emotionalen und unterhaltsamen Höhepunkten: Kultsänger Heino begeisterte das Publikum mit seiner unverkennbaren Stimme und TV-Moderator Alexander Mazza führte charmant durch das Programm.Die Schirmherrin des Events, Würzburgs Sozialreferentin Dr. Hülya Düber, erklärte unter Applaus: "Hier erleben wir, wie stark wir als Gemeinschaft sein können, wenn wir uns für die Schwächsten einsetzen. Das verdient nicht nur Anerkennung, sondern auch Nachahmung."Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Schauspielerin Barbara Wussow, Fußballweltmeister Roman Weidenfeller sowie die Ex-Nationalspieler Frank Baumann sowie Patrick Owomoyela. Ihre Anwesenheit zeigte, wie wichtig ihnen das Wohl von Kindern und Jugendlichen ist.Ein Moment, der bleibtFür Maria Schuppan, Geschäftsführerin der FLYERALARM Kids Foundation, war der Abend weit mehr als nur eine Gala. In ihrer Rede erinnerte sie an einen besonderen Moment aus dem Goldenen Kinderdorf: "Ein kleiner Junge kam auf mich zu und fragte, ob er das Trikot mit seinem Namen und seiner Nummer wirklich behalten darf. Dieser Moment zeigt, wie viel schon eine kleine Geste bewirken kann. Sie kann Selbstbewusstsein geben und neue Stärke schenken - und genau deshalb ist unsere Arbeit so wichtig."Als Mutter von zwei Kindern betonte sie: "Wir wollen nicht nur helfen, sondern Hoffnung schenken. Und das können wir dank solch großzügiger Unterstützung erreichen."Über die FLYERALARM Kids FoundationGegründet 2023 von Thorsten Fischer, CEO von FLYERALARM, setzt sich die Stiftung leidenschaftlich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Würzburg und Umgebung ein. Ihre Projekte fördern Bildung, Gesundheit, gesellschaftliche Teilhabe, soziale Sicherung und Kinderschutz. Dank der vollständigen Übernahme der Verwaltungskosten durch den Stifter fließt jede Spende direkt dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht wird.Ein Versprechen für die ZukunftBereits vor der Gala waren über 100.000 Euro an Spenden gesammelt worden. Die Gäste des Abends verdoppelten diesen Betrag - ein kraftvolles Zeichen der Solidarität. Neben HP Industrial Print als Hauptsponsor trugen Unternehmen wie s.Oliver, BVUK, die Mediengruppe Main-Post und die Sparkasse Mainfranken maßgeblich zum Erfolg bei."Es war einfach überwältigend zu sehen, wie viele Menschen sich engagieren und damit Großes bewirken", sagte Thorsten Fischer. "HP KNIGHT OF DREAMS ist mehr als eine Gala. Es ist ein Versprechen: Gemeinsam können wir den Kindern eine Zukunft schenken, in der sie gesehen und unterstützt werden."Mit diesem Abend hat sich HP KNIGHT OF DREAMS als gesellschaftliches Highlight etabliert - ein Event, das nicht nur Würzburg erstrahlen ließ, sondern auch Hoffnung schenkt, die weit über diesen Abend hinausreicht.Termin für 2025 steht bereits festWürzburg ist um ein Event-Highlight reicher. Ein Stelldichein bekannter, populärer und handverlesener Gäste aus der Region und darüber hinaus - mit Blauem Teppich sowie einer außergewöhnlichen Kombination aus Eleganz, Show, Spaß und Kult wird es auch 2025 geben! Zugunsten von Kindern und Jugendlichen wird das HP KNIGHT OF DREAMS als Charity-Gala seine zweite Ausgabe amSamstag, 15. November 2025feiern und zukünftig einen festen Platz im Würzburger Jahreskalender einnehmen!Weitere Infos im Netz:Event-Homepagewww.hp-knight-of-dreams.comSocial Mediahp_knightofdreams(hp knightofdreams) Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=61567289218609)Infos zur FLYERALARM Kids FoundationFlyeralarm Kids Foundation - Wir helfen! (flyeralarm-kids-foundation.org) (https://flyeralarm-kids-foundation.org/)Bildunterschrift:5_HP_KNIGHT OF DREAMS_(C) Ingo Peters.jpgGroße Freude - die begünstigten Projektleiterinnen der FLYERALARM Kids Foundation: Judith Roth-Jörg (3. Bürgermeisterin der Stadt Würzburg - Bildungsfonds), Åsa Petersson (Vorsitzende Childhood-Haus Würzburg), Thorsten Fischer (CEO FLYERALARM und Stiftungsgründer FLYERALARM Kids Foundation), Zeynep Sen (Jugendamt Würzburg - Schwimmkurse & Lerncafé), Maria Schuppan (Geschäftsführerin FLYERALARM Kids Foundation), Dr. Hülya Düber (Sozialreferentin der Stadt Würzburg) sowie Iris Schmidt (Leiterin Goldenes Kinderdorf) (v.l.).Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerinJudith KüfnerE-mail: info@knight-of-dreams.comOriginal-Content von: FLYERALARM Kids GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177841/5932769