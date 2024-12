Neue Anlage mit mehr als 70 MW Leistung für HPC- und KI-Workloads soll gebaut und vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben werden

Verne, der führende Anbieter von nachhaltig betriebenen HPC-Rechenzentren in den nordischen Ländern, hat heute die Übernahme eines strategischen Standorts in Mäntsälä, Finnland, bekannt gegeben und Pläne für den Bau seines fünften nordischen Rechenzentrums vorgestellt, wodurch die Position des Unternehmens als führender Anbieter nachhaltiger und skalierbarer Rechenzentrumslösungen gestärkt wird.

Mit einer anfänglichen Kapazität von 70 MW wird der 10 Hektar große Campus in Mäntsälä, der 40 Autominuten vom internationalen Flughafen Helsinki-Vantaa entfernt liegt, datenintensive Unternehmen und KI-Innovatoren unterstützen, die Hochleistungsrechnen (HPC), maschinelles Lernen und andere hochintensive Arbeitslasten betreiben, während er ausschließlich mit erneuerbarer Energie betrieben wird.

Auf Nachhaltigkeit ausgelegt

Die neue Anlage wird nach den bewährten Entwurfsprinzipien und dem Know-how von Verne gebaut, die darauf abzielen, die Effizienz zu maximieren und gleichzeitig den Kunden dabei zu helfen, die Umweltauswirkungen ihres Rechenzentrumsbetriebs zu reduzieren. Darüber hinaus wird der neue Campus zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energiequellen betrieben, während die vom Rechenzentrum erzeugte Abwärme für lokale Heizprojekte genutzt wird.

"Der Rechenzentrumscampus von Verne in Mäntsälä ist ein bedeutender Schritt in unserer Mission, globalen Unternehmen dabei zu helfen, fortschrittliche Computertechnologie zu nutzen und gleichzeitig ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren", sagte Dominic Ward, CEO von Verne. "Dieser neue Standort ist Teil unserer Strategie des kontinuierlichen Wachstums in der nordischen Region und markiert unseren ersten neuen Standort nach der Übernahme von Verne durch Ardian."

"Finnland bietet mit seiner Fülle an sauberer Energie, seiner etablierten Rechenzentrumsbranche und seinen hochqualifizierten Arbeitskräften die perfekte Umgebung für unsere neueste Entwicklung", fuhr Ward fort. "Wir arbeiten auch eng mit der Gemeinde Mäntsälä zusammen, um sicherzustellen, dass unsere neueste Einrichtung der Region zugutekommt. Dazu gehört ein Plan, die Abwärme der Anlage zu nutzen, um benachbarte Stadtteile mit Warmwasser und Heizung zu versorgen."

"Wir freuen uns sehr, dass Verne Mäntsälä als Standort für sein neues Rechenzentrum gewählt hat. Diese Investition schafft hervorragende Möglichkeiten für die breitere Entwicklung der gesamten Region", sagte der Bürgermeister von Mäntsälä, Hannu Laurila. "Mäntsälä wird von Unternehmen als äußerst attraktiver Standort angesehen ein Grund dafür ist natürlich die Lage, aber auch unsere grundlegende Infrastruktur mit zuverlässigen Stromnetzen ist sehr gut."

Der Bau des Rechenzentrums von Verne in Mäntsälä wird Mitte 2025 beginnen und voraussichtlich zwei Jahre dauern. Diese Erweiterung stellt einen strategischen Schritt im Rahmen des langfristigen Plans des Unternehmens dar, seine nachhaltig betriebene Rechenzentrumsplattform auszubauen, die Anfang 2024 vom weltweit führenden privaten Investmenthaus Ardian übernommen wurde. Ardian ist ein langfristiger Infrastrukturinvestor, der sich dem skandinavischen Markt verschrieben hat, wo er bereits mehr als 1,6 Milliarden Euro investiert hat, mit Schwerpunkt auf Projekten zur Energiewende und zur digitalen Infrastruktur. Das Unternehmen arbeitet mit Verne zusammen, um nachhaltiges Wachstum in den nordischen Ländern voranzutreiben, beginnend mit diesem Expansionsplan in Finnland.

Die Rechenzentrumsplattform von Verne umfasst derzeit drei weitere Einrichtungen in Finnland in Helsinki, Pori und Tampere, zusammen mit einem großen Campus in Island und einer Einrichtung im Zentrum Londons, die für die Unterstützung latenzempfindlicher Anwendungen optimiert ist. Die Erweiterung in Mäntsälä ist ein weiterer Meilenstein in Vernes Mission, nachhaltige Rechenzentrumslösungen für die steigenden Anforderungen von KI- und HPC-Workloads bereitzustellen.

Über Verne

Verne bietet nachhaltige Rechenzentrumsdienste, die es Unternehmen ermöglichen, ihre digitale Infrastruktur kostengünstig zu skalieren und gleichzeitig ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Die vier nordischen Rechenzentren des Unternehmens in Island und Finnland werden zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben und sind für Hochleistungsrechnen (HPC), künstliche Intelligenz (KI) und andere intensive Arbeitslasten optimiert. Sie werden von einem engagierten Team von Experten vor Ort unterstützt. Verne betreibt auch ein hypervernetztes Rechenzentrum im Zentrum Londons, das als strategischer Knotenpunkt für Anwendungen dient, die eine geringe Latenz und eine robuste Konnektivität erfordern.

