Der Bitcoin hat seit dem Wahlsieg von Donald Trump knapp 56 Prozent zugelegt. Grund dafür ist unter anderem die krypto-freundliche Haltung des designierten US-Präsidenten, wie DER AKTIONÄR berichtete. Doch das Beispiel Trump könnte nun auch in Deutschland Schule machen. Am Montag schrieb FDP-Chef Christian Lindner bei X: "Es ist Zeit, die Chancen von Bitcoin und Co. in Deutschland anzuerkennen." Lindners X-Post kommt nicht von ungefähr: Nach dem endgültigen Ampel-Aus Anfang der Woche, das Bundeskanzler ...

