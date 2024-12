Zuletzt hatte sich der ehemalige OpenAI-Mitarbeiter Suchir Balaji mehrmals öffentlich kritisch zu den Praktiken des ChatGPT-Entwicklers geäußert. Jetzt wurde der 26-Jährige tot in seiner Wohnung aufgefunden. Im Oktober 2024 hatte Suchir Balaji seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem ChatGPT-Entwickler OpenAI, in einem vielbeachteten Interview mit der New York Times vorgeworfen, beim Sammeln von Trainingsdaten das Urheberrecht zu verletzen. Mit diesen ...

