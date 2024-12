Die Porsche SE hat es bis zum letzten Moment herausgezögert. Dass die Ad-hoc Mitteilung erst am 13. Dezember, in der letzten wichtigen Börsenwoche des Jahres, veröffentlicht wurde, zeigt vor allem auf, wie stark sich der Vorstand in die Ecke gepinselt hat. Obendrein versuchte man selbst in der Ad-hoc Mitteilung noch darauf zu spekulieren, dass am Ende alles nicht so schlimm wird.Anzeige:Eine Wertberichtigung in Höhe von -8 bis -22 Mrd. Euro ist ein Wort. Da fällt man schon fast vom Glauben ab, wenn man sich den Text durchliest. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...