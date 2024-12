Niederdorfelden (ots) -Von der Apotheke zum Global Player: Die Geschichte des heute international erfolgreichen Unternehmens Engelhard begann im 19. Jahrhundert in der Rosenapotheke in Frankfurt am Main. Dort legte der forschungsinteressierte Neu-Unternehmer Karl Philipp Engelhard den Grundstein für eine nun mehr als 150-jährige Erfolgsgeschichte.Geboren im Jahr 1836 trat der spätere Apotheker Karl Philipp Engelhard in die Fußstapfen seines Vaters und engagierte sich in der familiengeführten Rosenapotheke - und entwickelte dabei seine eigene Rezeptur für eine Pasta aus der Flechte "Isländisch Moos" zur Linderung von Halsbeschwerden. Mehr als 150 Jahre später gehört die weiterentwickelte Produktrange der isla®-Lutschpastillen noch immer zu den verkaufsstärksten Engelhard-Produkten.Von der Apotheke zum produzierenden UnternehmenDer Apotheker bewies auch ein Händchen für das Unternehmertum: Aufgrund der hohen Nachfrage und zunehmenden Beliebtheit der Produkte gründete Karl Philipp Engelhard am 31. Oktober 1872 die Fabrik für pharmazeutische Präparate. Damit ebnete er den Weg für eine deutschlandweite Expansion und schuf die Basis für das heutige Unternehmen. Es folgten die Umstellung auf eine maschinelle Herstellung, der verstärkte Fokus auf Marketing-Aktivitäten sowie die Errichtung eines neuen Fabrikgebäudes. Von seinem Fokus auf langlebige Strategien und Kontinuität profitierten seine Söhne Paul und Max Engelhard, die den Betrieb 1919 übernahmen. Nur wenige Jahre später - am 27. Dezember 1924 - verstarb Karl Philipp Engelhard im Kreise seiner Familie. Sein Vermächtnis wurde von den folgenden Generationen weitergelebt. Dabei immer im Blick: Die Gesundheit der Menschen. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Engelhard noch heute - 100 Jahre nach dem Tod des Gründers - die verantwortungsvolle Medizin als seine Aufgabe versteht."100 Jahre nach seinem Tod sind wir dankbar für dieses eindrucksvolle Vermächtnis unseres Ur-Ur-Großvaters und möchten sein Erbe weiterleben. Gesundheit bedeutet die Welt für uns. Das macht uns unverwechselbar - damals wie heute", schildert Richard Engelhard, CEO von Engelhard Arzneimittel.Innovation trifft TraditionDie dritte Generation konnte nach den bedrückenden Jahren des Zweiten Weltkriegs ihr Fingerspitzengefühl unter Beweis stellen: Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland entschied sich Engelhard für die Einführung und Weiterverarbeitung von Penicillin. Kurz darauf folgte mit der Entwicklung und Einführung der Marke Prospan® in den 1950er Jahren die nächste Errungenschaft für Engelhard. Getreu dem Motto "Bewahre das Gute und sei offen, Neues zu gestalten", forscht und entwickelt Engelhard noch heute an potentiell neuen, aber auch bewährten Produkten. So ist es vor allem das Hustenmittel Prospan®, das seit seiner Einwicklung und Markteinführung (1950) im Mittelpunkt tiefgreifender Grundlagenforschung steht - die präklinischen sowie auch klinischen Daten zum Wirkstoff EA 575® sind in der Phytotherapie noch heute einzigartig. Bis heute forscht, entwickelt, produziert und vertreibt Engelhard seine Produkte von seinem Standort aus vor den Toren von Frankfurt am Main. So ist es auch nicht überraschend, dass der Hersteller stetig neue Präparate auf den Markt bringt. Darunter die isla® med Reihe, Sinolpan® sowie die Produkte der Marke Velgastin®.Pressekontakt:Larissa Wansch+49 6101 539-2958L.Wansch@engelhard.deOriginal-Content von: Engelhard, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111771/5932877