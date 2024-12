© Foto: Unsplash

Eine Kooperation von Palantir mit Red Cat Holdings und eine Flut mysteriöser Drohnen-Sichtungen in New Jersey wecken das Interesse von Kleinanlegern an diesem Sektor.Die Aktie von Red Cat Holdings hat den Montagshandel um 27 Prozent höher beendet, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen mit Palantir zusammenarbeitet, um visuelle Navigationssoftware in seine Drohnen zu integrieren. Red Cat nutzt demnach die KI-Software von Palantir, die an Bord der Drohne läuft, um eine genaue Navigation zu ermöglichen, die völlig unabhängig von GPS- oder Funksteuerungssignalen ist, heißt es in der Pressemitteilung. Im erweiterten Handel gab die Aktie einen Teil ihrer Gewinne jedoch wieder ab, nachdem …