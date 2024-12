Als überragendes Börsenjahr wird 2024 in die Geschichte eingehen. Doch was wird 2025 überzeugen? Fünf Experten verraten ihre Top-Favoriten zum Jahreswechsel - von günstig bis exotisch. Der DAX? Zweistellig im Plus und auf Rekordniveau. Der S?&?P 500? Ebenfalls deutlich im Plus und auf einem Allzeithoch. Kurzum: Das Ende des Jahres 2024 markiert gleichzeitig den Abschluss eines historischen Börsenjahres. Und das, obwohl die Kursprognosen der Wall-Street-Banken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...