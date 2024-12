Die jüngste Übernahme des Unternehmens stärkt die Führungsposition von Cedo im Bereich Kreislaufwirtschaft für flexible Kunststofffolien

Nach der Übernahme von Vinatic, einem der führenden Recyclingunternehmen für flexible Kunststoffe in Vietnam, im vergangenen Sommer, ist Cedo, ein führender Anbieter nachhaltiger FMCG-Eigenmarkenlösungen, stolz darauf, mit der Übernahme der Plasta Group, einem der größten Polyethylen-Recyclingunternehmen, -Produzenten und -Lieferanten nachhaltiger Kunststoffprodukte in Europa, einen weiteren Meilenstein auf seinem strategischen Weg zu verkünden.

Thierry Navarre, CEO of Cedo, pictured with a globe made from some of the 200,000 tons of recycled soft plastics that Cedo is now capable of processing each year. (Photo: Business Wire)

Die Plasta Group mit Hauptsitz in Vilnius, Litauen, betreibt moderne Produktionsstätten in Litauen und Schweden, beschäftigt mehr als 500 Fachkräfte und kann auf eine beeindruckende 60-jährige Tradition in der Branche zurückblicken. Mit einer jährlichen Recyclingmenge von über 45.000 Tonnen Altkunststoffabfällen und einer Produktion von über 36.000 Tonnen Müllsäcken und Folienprodukten ist Plasta ein anerkannter Marktführer im Bereich Nachhaltigkeit und verfügt über eine Reihe von Zertifizierungen wie EcoVadis Silver, ISO 9001, 14001 45001, Blauer Engel, RAL und RecyClass.

Durch diese Übernahme wird Cedo zur größten integrierten Kreislaufplattform für flexible Kunststofffolien in Europa und baut seine Führungsposition in Mittel- und Osteuropa (MOE) und Skandinavien aus. Das fusionierte Unternehmen hat eine jährliche Kapazität von mehr als 200.000 Tonnen Kunststoffabfällen, aus denen Plastiktüten aus recyceltem Material sowie andere folienbasierte Produkte hergestellt werden können. In Zukunft wird Cedo in der Lage sein, eine erweiterte Palette innovativer, nachhaltiger Lösungen anzubieten, um der wachsenden Nachfrage nach Kreislaufwirtschaft bei flexiblen Kunststoffen gerecht zu werden.

Thierry Navarre, CEO von Cedo, kommentierte:

"Die Expertise und das gemeinsame Engagement der Plasta Group für Nachhaltigkeit passen perfekt zu unserer Vision. Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit, die Kreislaufwirtschaft in unserem Sektor anzuführen, indem wir unseren Kunden innovative Lösungen liefern und eine nachhaltigere Zukunft vorantreiben."

Cedo und die Plasta Group werden zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Integrationsprozess zu gewährleisten, während sie sich weiterhin auf außergewöhnliche Qualität und Kundenservice konzentrieren.

Über Cedo

Cedo ist ein führender Hersteller nachhaltiger Haushaltsartikel für den FMCG-Eigenmarkensektor. Das Unternehmen mit Produktionsstätten und Recyclinganlagen in Europa und Asien beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 500 Millionen Euro. www.cedo.com

Über Plasta Group

Die Plasta Group ist ein führender europäischer Polyethylen-Recycler, Hersteller und Lieferant nachhaltiger Kunststoffprodukte. Die Gruppe mit Hauptsitz in Vilnius, Litauen, verfügt über 60 Jahre Erfahrung und moderne Produktionsstätten in Litauen und Schweden. www.plastagroup.com

