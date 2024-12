© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

Im Zuge der Begeisterung um den Quantencomputer-Chip Willow hat sich Alphabet deutlich steigern können. Was aus technischer Perspektive jetzt zu erwarten ist.Mehr als zehn Prozent hat die Aktie von Alphabet in den vergangenen Tagen zugelegt. Dadurch hat sich die Bilanz der Anteile auf ein Plus von über 40 Prozent in diesem Jahr verbessert. Während der Aktie mittelfristig zugutekam, dass sie im Verhältnis zu den übrigen Magnificent-Seven-Werten vergleichsweise günstig bewertet war, sorgte kurzfristig die Vorstellung des stark verbesserten und potenziell äußerst leistungsfähigen Quantencomputer-Chips Willow für einen Run auf die Anteile. Tipp aus der Redaktion: Der Wahlsieg von Donald Trump …