Wien (www.fondscheck.de) - Steven Bell, Chefvolkswirt bei Columbia Threadneedle Investments für den Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika, wird Ende März 2025 in den Ruhestand gehen, so die Experten von "FONDS professionell".Er blicke auf eine 50-jährige Karriere in der Finanzbranche zurück. Dem britischen Asset Manager habe er sich 2013 angeschlossen, wie das Unternehmen mitteile. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...