München (www.fondscheck.de) - Nach der Wahl von Donald Trump zum nächsten Präsidenten der USA schien der Markt wie ausgewechselt, so die Experten von Deka Investment.Sein Versprechen, Regulierungen abzubauen, habe die Herzen der Börsianer höher schlagen lassen. An der Wall Street seien die Bullen auf Trab gekommen. Der Dow habe im November 7,5 Prozent geschafft, der Nasdaq Composite 6,2 und der breite S&P 500 immerhin noch 5,7 Prozent. So mancher Markt in Europa habe sich anstecken lassen. Der DAX zum Beispiel habe 2,9 Prozent geschafft. Selbst der Shanghai Composite, über dem die Zolldrohungen von Trump geschwebt hätten, habe noch 1,4 Prozent zulegen können. ...

